Konya-Karaman YHT hattında iki alt geçit trafiğe açıldı

Hızlı Tren güzergahında daha önce 7 adet yaya alt geçidini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç doğrultusunda yapımına başladığı 4 adet araç alt geçidinden 2’sini tamamlayarak hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2004 yılından bu yana şehre 81 adet araç ve yaya alt ve üst geçidi kazandırdıklarını belirterek, ihtiyaç olan bölgelere yatırımların devam ettiğini söyledi. Şehrin stratejik noktalarında trafik akışının kesintisiz olarak sağlanması için çok sayıda köprülü kavşak yaptıklarını, böylece şehir merkezindeki trafik sorununu önemli ölçüde çözdüklerini kaydeden Başkan Akyürek, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattındaki 4 adet araç alt geçidinden YHT Alakova Caddesi Alt Geçidi ile YHT Dicle Caddesi Alt Geçidinin hizmet vermeye başladığını ifade etti. Başkan Akyürek, aynı güzergahta tamamlanan diğer iki alt geçidin de kısa sürede hizmete açılacağını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüksek Hızlı Tren hattında yapımları tamamlanan dört araç alt geçidinin toplam maliyetinin 14 milyon lira olduğu belirtildi.