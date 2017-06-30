Diğer
Kategoriler
30 Haziran 2017 13:03

Konya-Karaman YHT hattında iki alt geçit trafiğe açıldı

Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren güzergahında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 4 araç alt geçidinden ikisi araç trafiğine açıldı.

Konya-Karaman YHT hattında iki alt geçit trafiğe açıldı

30 Haziran 2017 13:03


Hızlı Tren güzergahında daha önce 7 adet yaya alt geçidini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç doğrultusunda yapımına başladığı 4 adet araç alt geçidinden 2’sini tamamlayarak hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2004 yılından bu yana şehre 81 adet araç ve yaya alt ve üst geçidi kazandırdıklarını belirterek, ihtiyaç olan bölgelere yatırımların devam ettiğini söyledi. Şehrin stratejik noktalarında trafik akışının kesintisiz olarak sağlanması için çok sayıda köprülü kavşak yaptıklarını, böylece şehir merkezindeki trafik sorununu önemli ölçüde çözdüklerini kaydeden Başkan Akyürek, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren Hattındaki 4 adet araç alt geçidinden YHT Alakova Caddesi Alt Geçidi ile YHT Dicle Caddesi Alt Geçidinin hizmet vermeye başladığını ifade etti. Başkan Akyürek, aynı güzergahta tamamlanan diğer iki alt geçidin de kısa sürede hizmete açılacağını dile getirdi.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Yüksek Hızlı Tren hattında yapımları tamamlanan dört araç alt geçidinin toplam maliyetinin 14 milyon lira olduğu belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 6 ŞEVVÂL 1438
  • 30 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:17
  • Güneş :05:24
  • Öğle :13:04
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!