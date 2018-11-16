Konya kent merkezine mevsimin ilk karı düştü

Konya'da kent merkezinde gece saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Akşam başlayan ve gece saatlerine kadar yağan kar yağışıyla birlikte kentteki bazı bölgeler beyaza büründü.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Konya'da da kendisini gösterdi. Kent merkezinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde kar olarak etkisini gösterdi. Yağış gece saatlerinde kara dönüştü. Aralıklarla yağan kar bir süre sonra etkisini kaybetti. Kar yağışıyla birlikte kent merkezinde ağaçlar ve park halindeki araçların üzeri beyaza büründü. Kar yağışıyla birlikte dışarıda olan vatandaşlar da kar yağışı altında eğlendi. Aylardan sonra bekledikleri kar yağışının geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Kışın güzelliği bir başka oluyor, çıktık ilk karı gördük. Arkadaşlarla Mevlana Meydanına geldik. Bizim için çok güzel bir aktivite oldu” şeklinde konuştu.