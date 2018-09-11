Konya merkezde bisiklet dağıtımı başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin Güle Oynaya Camiye Gel projesinde bugün itibariyle Selçuklu, Karatay ve Meram'da bisiklet almaya hak kazanan çocuklara bisiklet dağıtımı başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bu örnek projemizle çocukları mutlu etmiş olmak tarif edilemez bir duygu” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Güle Oynaya Camiye Gel projesinde 40 gün sabah namazına camiye giderek bisiklet almaya hak kazanan taşra ilçelerdeki çocukların ardından merkezdeki çocuklara da dağıtımlar başladı. Karatay, Meram ve Selçuklu'daki dağıtımlar bugün itibariyle başlarken hak sahibi çocuklar, aileleri ile birlikte belirlenen cami önü dağıtım noktalarından bisikletlerini alabiliyor. Cami önü dağıtımlar tamamlandıktan sonra bisikletlerini almaya gelemeyen çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinden bisikletlerini alabilecekler.

“Çocuklarımızı mutlu etmek tarif edilemez bir duygu”

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güle Oynaya Camiye Gel projesinde 44 bin 400 çocuğun bisiklet almaya hak kazandığını hatırlatarak oldukça güzel ve hayırlı bir işe imza attıklarını kaydetti. Başkan Altay, “40 gün boyunca çocuklarımızın gözlerindeki o heyecanı görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk ve taşra ilçelerde bisiklet almaya hak kazanan çocuklarımıza bisikletlerini teslim ettik. Bugün itibariyle de merkez ilçelerimizdeki dağıtımlara başladık. Bizler de bu projemizle çocuklarımızı mutlu etmenin tarif edilemez duygusunu yaşamaya ve paylaşmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bisikletlerine kavuşan çocuklar ve aileleri de çok mutlu olduklarını belirterek, böyle örnek bir projeyi hayata geçiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi, bisikletlerin montajı için 170 yetkili servis ile sözleşme imzalarken; hak sahibi çocukların bisikletlerinin montajı ücretsiz olarak anlaşmalı servisler tarafından yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi, camilerde yapacağı dağıtımlardan 2 gün önce cami imamlarını dağıtım konusunda bilgilendiriyor.