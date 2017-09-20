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20 Eylül 2017 11:51

Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Konya merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, Türk Silahla Kuvvetlerine (TSK) yerleşen askeri personellere ’mahrem imamlık’ yaptığı iddia edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 125 kişiden 30’u yakalanarak gözaltına alındı.

Konya merkezli 32 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 30 gözaltı

20 Eylül 2017 11:51


Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünün ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY’de TSK’ya personel yerleştirdiği, ‘mahrem imam’ olduğu iddia edilen 125 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Konya merkezli 32 ilde operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 125 kişiden 30’u yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 95 kişiyi ise yakalamak için çalışmalar sürüyor.




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