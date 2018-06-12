AK Parti Konya’daki seçim çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı yerel gazetelere, Karatay 02 Nolu Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezine ve Yaşlı Bakım Uygulama ve Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezine ziyaretlerde bulundu.

Memleket ile ilgili bir projeleri ve gelecek ile ilgili bir dertlerinin var olduğunu söyleyen Ağralı, “Teşkilatlarımız ile öğleye doğru çalışmaya başlıyoruz. Gece sahur vaktine kadar ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz projelerimizi anlatıyoruz. Vatandaşlarımız zaten 16 yıllık AK Parti iktidarları döneminde AK Parti’yi yaptıkları ile takdir etmekte ve Türkiye’nin 2023, 2053ve 2071 hedeflerine ulaşması için AK Partinin ortaya koyduğu projeleri de takip etmektedir. Vatandaşlarımızda biliyor ki diğer Partilerden farklı olarak herkes de heyecan uyandıran tek Beyanname AK Parti’nin Beyannamesidir. Muhalefet adaylarının bir projesi yoktur. Fakat bizim memleket ile ilgili bir projemiz, gelecek ile ilgili bir derdimiz vardır. Aynı zamanda Ramazanın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Bu vesile ile hemşirelerimin Ramazan Bayramını tebrik ederim. İnanıyorum ki 24 Haziranda Konya yine Cumhurbaşkanımıza hem de AK Parti Milletvekillerine en güçlü desteği verecektir” ifadelerini kullandı.