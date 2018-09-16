Konya OSB'de 5. kısmın tahsisleri gerçekleştirildi

kısım genişleme alanında arsa tahsisleri yapıldı.

Noter huzurunda çekilen kuralarla bölgedeki 132 sanayi parselinin tahsisi gerçekleştirildi. Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, sanayicilerin yoğun katılımıyla yapılan tahsis töreninde konuşan Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Memiş Kütükcü, bölgeye ilgilerinden dolayı Konyalı sanayicilere teşekkür ederek, “Konyalı sanayicilerimiz, müteşebbislerimiz ülkesinin geleceğine güveniyor” dedi. Başkan Kütükcü, Türkiye ekonomisinin gerek kurdaki istikrarsızlık gerekse politik sebeplerden dolayı dalgalanmalar yaşadığı bu dönemde, Konyalı müteşebbislerin Konya OSB'den yoğun arsa talebinde bulunmalarının ülke adına gurur verici olduğunu vurgulayarak, “Konya her dönemde ülkesine pozitif katkı veren bir sanayici profiline sahip oldu. Bu dönemde de üretimden asla vazgeçmeden sanayi üretimimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Konya OSB'mize olan yatırımcı talebi gerçekten çok önemli. Yatırımlarıyla, sağladıkları istihdamla ve ülke ekonomisine tüm katkılarıyla bu ülkenin kalkınmasına katkı veren tüm sanayici kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz Konyalı sanayiciler olarak umudumuzu asla kaybetmemeliyiz, kaybetmeyeceğiz. Motivasyonumuzu artırarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

42 yılda 4 genişleme hamlesi

Konuşmasında Konya Organize Sanayi Bölgesinin gerek alt yapısıyla gerek sanayiciye verdiği hizmetlerle dünya standartlarını yakaladığını da anlatan Kütükcü, şunları söyledi: “Konya Organize Sanayi Bölgemiz 1976 yılında kurulmuş, 42 yıllık bir OSB. 42 yıllık süreçte, 4 ayrı arsa tahsisi yapmış, bu süreçlerin hepsini de sanayicilerimizin ve yöneticilerimizin sağduyusuyla başarıyla yönetmiş bir OSB'yiz. İlk arsa tahsisimizi kuruluşumuzdan 12 yıl sonra 1988 yılında yaptık. İkinci arsa tahsisimizi 1998 yılında yaptık, üçüncü arsa tahsisimizi ise 4. kısım genişleme alanımızda 2013 yılının sonunda gerçekleştirdik. Dördüncü arsa tahsisimizi de bugün gerçekleştiriyoruz. Konya OSB olarak yürüttüğümüz yoğun çalışmalarla daha önce 10-15 yıl olan tahsis süresini, 5 yıla kadar düşürerek sanayicilerimizin 5. bölgedeki talebini hızlı karşılamaya çalıştık. Şimdiden tüm sanayicilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 5. kısımdan yer alamayan sanayicilerimiz de, inşallah yer seçimi sürecini yürüttüğümüz bölgemizin 6. genişleme kısmında yatırım yapma fırsatı bulur.”

Kütükcü, konuşmasının sonunda Konya OSB'nin gelişmesine, uluslararası yatırım standartlarında bir OSB haline gelmesine emek veren bölgede görev yapmış tüm başkanlara, yönetim kurulu üyelerine, müteşebbis heyet üyelerine ve bölge çalışanlarına teşekkür etti.