Konya OSB’nin 5. Kısım Genişleme Alanında parsel tahsis süreci başladı

KSO’da geçtiğimiz dönem görev yapan meclis ve yönetim kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı plaket takdim edilen meclis toplantısına AK Parti Konya Milletvekili adayı Tahir Akyürek konuk oldu.

Toplantının açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü ise, Konya OSB’nin 5. Kısım Genişleme Alanında parsel tahsis sürecini başlattıklarını müjdeledi. Kütükcü, konuşmasında KSO meclisine konuk olan Konya Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili adayı Tahir Akyürek’e de Konya sanayisine katkılarından dolayı teşekkür etti. Akyürek’in özellikle Konya Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni genişleme alanları kazandırılması konusunda Konya sanayisine önemli destekler verdiğini anlatan Kütükcü, “Kendilerinden genişleme alanının plan ölçeğinde mutlaka işlenmesi, OSB’nin genişleme alanı diye sorunu kalmamasını talep etmiştik. Kendilerinin büyük emeğiyle yeni çevre yolu güzergahına kadar OSB’nin genişleme alanı, sanayi alanı olarak çevre düzeni imar planına işlendi. Biz de 6. bölgenin yer seçimi talebini bakanlığa hemen yaptık. Bakanlık da yer seçim sürecini başlattı. Bu konuda başkanımızın emeği ve katkısı çok büyük” dedi.

KOS 5. Genişleme Alanı’nda tahsis başvuruları başladı

Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyetleri hakkında da bilgi veren Kütükcü, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 5. Kısım Genişleme Alanında parsel tahsis sürecini başlattıklarını müjdeledi. 5. Kısım Genişleme Alanında, üretici vasfı bulunan yatırımcılara 139 adet farklı büyüklükte sanayi parseli tahsis edileceği bilgisini paylaşan Kütükcü, “Tahsis hakkından yararlanmak için sanayicilerimizin, Konya Organize Sanayi Bölgemizin banka hesaplarına 600 TL dosya bedeli yatırarak, başvuru formu ile birlikte Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzün tahsis birimine başvurmaları gerekiyor. Tahsis Başvurusu ve Dosya Teslimi için son tarih 6 Temmuz 2018” ifadelerini kullandı.

Kütükcü, bölgede yapılacak yeni yatırımlarla birlikte Konya’nın daha güçlü üretim ve ihracat kapasitesine kavuşarak, hedeflerine daha da yaklaşmış olacağına vurgu yaptı. Kütükcü, “Konya yeni yatırımlarla ülkemizi döviz ve faizle kıskaca almak isteyenlere en güçlü cevabı verecek. Mücadeleyi bırakmayız, umutsuzluğa asla prim vermeyiz” dedi.

“Dünya şehirleri ile yarışabilmenin yolu üretimden geçiyor”

Konya Sanayi Odası’nın meclis ve meslek komitesi üyesi sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Konya Milletvekili Adayı Tahir Akyürek de, belediye başkanlığı dönemi içerisinde Konyalı sanayiciler ile hep birlikte olduklarını, sanayicilerin şehre büyük katkısı olduğunu söyledi. Şehre gelen paranın artması ile şehrin gelişeceğini ve dünya şehirleri ile yarışmanın mümkün olacağını aktaran Akyürek, sanayicilerin burada büyük rol üstlendiğini vurguladı. Dünya şehirleri ile yarışabilmenin yolunun üretimden geçtiğinin altını çizen Akyürek, "Yurt dışında şehirlere gittiğimiz zaman bize siz ne üretiyorsunuz, enerji tüketiminiz ne kadar, gayri safi milli hasılanız ne kadar diye soruyorlar. Bunlar da sanayicilerimizin ortaya koyduğu başarı ile güçlenmiş oluyor. Ben tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Allah daha büyük işler yapmaya vesile kılsın. Sanayiciler aslında kendisi için çalışmıyor. Bunu hep gördük. Yanında çalıştırdıkları insanlar için çalışıyor, şehri için çalışıyor, ülkesi için çalışıyor. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.