Konya otomotiv sektörü ana sanayiyle daha fazla çalışmak istiyor

Konya Sanayi Odası (KSO), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından “TAYSAD Konya Otomotiv Tedarik Sanayicileri Günü” programı gerçekleştirildi.

KSO Konferans Salonu’nda yapılan toplantıya Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, TAYSAD Yönetim Kurulu Üyeleri Naci Faydasıçok, Tolga Yalgı, TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Buldurgan ile çok sayıda sanayici katıldı.

Programın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu, Konya’nın artık net bir sanayi şehri haline geldiğini söyledi. Sanayide köklü bir geçmişe sahip olan Konya’nın, otomotiv sektöründe de önemli bir alt yapıya kavuştuğuna dikkat çeken Tekelioğlu, sektörün Konya’nın ihracatında ikinci sırada yer aldığının altını çizdi.

Konya otomotiv sektörünün başarılı bir ivme gösterdiğini ancak artık aftermarket piyasasının yanı sıra ana sanayi denilen OEM’lerle daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan Tekelioğlu, “Firmalarımızı ana sanayi denilen OEM’lere daha fazla çalışır hale dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu başarabilmek için de kurumsallaşmaya önem vermemiz, aftermarket kültürünün üzerine OEM kültürünü de ilave etmemiz gerekiyor. Yapmamız gereken önemli konulardan bir diğeri de insan kaynağımızı çok iyi eğitmek. Konya Sanayi Odası olarak bu konularla ilgili önemli çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Tekelioğlu, herkesin çok çalışarak Konya’yı ve Türkiye’yi bir üst basamağa tırmandırmak için mücadele etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Naci Faydasıçok da, TAYSAD’ın Türkiye genelinde 408, Konya’da da 9 üyesi olduğunu söyledi. Dernek üyelerinin toplamda 200 binden fazla çalışanı, 140 Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunduğunu belirten Faydasıçok, 10 milyar dolardan fazla ihracat ve 22 miyar dolardan fazla iş hacmi oluşturduklarını vurguladı.

TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Yalgı ise, TAYSAD’ın üyelerine sunduğu Ortak Satın Alma Grubu hakkında bilgiler verdi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Buldurgan ise, kurumsal yönetimin önemine dikkat çektiği sunumunda Türkiye’deki şirketlerin yüzde 95’ini oluşturan aile şirketlerinin kurumsallaşmasının önemli olduğunun altını çizdi.

OYAK Renault Satın Alma Satış Sonrası Müdürü Emre Özcan ise, Renault Yenileme Pazarı Stratejisi ile ilgili sunumunu yaparken, son olarak TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı da, otomotiv sektöründe yenilikçi teknolojiler konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Program soru ve cevaplarla devam etti.