Konya Ovası’nın ilk mahsulü KTB’de işlem gördü

KTB Elektronik Satış Salonunda işlem gören ilk mahsul arpa 9 TL’den işlem gördü.

2017-18 sezonu hububat alımına dualarla başlayan Konya Ticaret Borsası (KTB), ilk mahsulün satışını Elektronik Satış Salonunda açık artırma usulü ile gerçekleştirdi. KTB Elektronik Satış Salonunda gerçekleşen satışta alıcılar ilk mahsulü alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Yılın ilk mahsul arpasını, 9 TL fiyatla satın alan Ünal Ünsal ve yılın ilk mahsul arpasını satan Karatay Hayıroğlu Mahallesinden Celalettin Ulusoy’u tebrik eden KTB Meclis Başkan Vekili Bayram Akan, “Bu sezon Türkiye’de yağışlar normaline göre yüzde 15 azalmış olsa da dağılımların iyi olmasından dolayı, bitki gelişiminde bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Mayıs ayında beklenen yağmurlar büyük oranda alınmıştır. Rekolte geçen sezonun yüzde 5 ila 8 üzerinde olacaktır. Konya ise kurak geçen Eylül ve Ekim ayından sonra Kasım ayında yoğun bir yağış almıştır. Geç yağış ve soğuk bitki çıkışlarını geciktirmiştir. Karlı geçen kıştan sonra; Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki yağış miktarı ve dağılımı oldukça olumlu seyretmiştir. Şu an için hububatta bir sıkıntı görünmüyor. Hububatta kalite geçen seneden iyi olacak. Sulu alanlarda geçen yılki rekolte düzeyinde, kıraç alanlarda bazı bölgelerde çıkış sorunu olsa da genel rekoltede artış olacağı beklenmektedir” dedi.

Hububat hasat kayıplarına dikkat çeken Akan, hasat kayıplarının çiftçi ve ülke ekonomisine önemli kayıplar yaşattığını belirterek, bu konuda dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bir uyarı da anız yangınları için yapan Akan, toprak verimliliği için, dinen ve yasalar gereği anızların yakılmaması gerektiğini belirterek, yeni hasat sezonun hayırlı olması dileklerini iletti.

Sezonun ilk mahsul arpasını satın alan Ünal Ünsal ise, sembolik olarak satın aldıkları ürünün Konya Ovası’nda başlayan hasadı temsil ettiğini ve ilk mahsul satışının hem satıcı hem de alıcı için anlamlı olduğu ifade ederek, "Çünkü, üreticiler borsaya ilk ürünü getirebilmek için, tüccarlar ise gelen ilk ürünü satın alabilmek için tatlı bir rekabete giriyor” dedi. Yılın ilk mahsul arpasını satın alan tüccara ve satan çiftçiye Konya Ticaret Borsası tarafından hediyeler verildi.