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27 Ağustos 2018 16:36

Konya protokolünden, yangın felaketi yaşayan Mar-San esnafına geçmiş olsun ziyareti

Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri ve oda başkanları, Kurban Bayramı’nın 4.

Konya protokolünden, yangın felaketi yaşayan Mar-San esnafına geçmiş olsun ziyareti

27 Ağustos 2018 16:36

günü büyük bir yangının yaşandığı Mar-San Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.


Kurban Bayramı’nın 4. günü 9 işyerinin yandığı Mar-San’da incelemelerde bulunarak bilgi alan protokol, iş yerleri zarar gören esnafla görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yangın ihbarını alan Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri, hemen olay yerine sevk edilmiş Konya 3. Ana Jet Hava Üssü ve Organize Sanayi bölgesinden de takviye itfaiye araçları yangın söndürme çalışmalarına katılmıştı. Çalışmalara Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA’larla destek vermiş, Manavgat’tan gelen yangın söndürme helikopteri ise Sille Barajı’ndan aldığı suyla söndürme çalışmalarına katılmıştı.


Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bayramda büyük bir yangın yaşanan Mar-San Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.




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