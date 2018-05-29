Konya Sağlık Turizmi Derneği’nden Rektör Şeker’e ziyaret

Dr. Mehmet Portakal ve üyeler Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Prof. Dr. Muzaffer Şeker’i ziyaret etti.

Dr. Mehmet Portakal, Üyeler İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Bilim, 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek olan İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi organizasyonuyla ilgili bilgilendirme yapmak ve organizasyon için destek almak üzere NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile görüştü.

Ziyarette, İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyi hakkında bilgi paylaşımında bulunularak, dernek yetkilileri tarafından yaklaşık 300 civarında yabancı delege ve 200’den fazla akademisyenin konsey çalışmasına katılım sağlayacakları ifade edildi. Organizasyonun Konya açısından önemli olduğu, Konya ve Türkiye’ye sağlık turizmi alanında ikili anlaşmalarla katkı sağlama hedeflerinin bulunduğu da ziyarette ifade edildi.

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, sağlık turizminin önemini vurgulayarak, bu organizasyonun başta Konya olmak üzere tüm Türkiye’de reel sektöre önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Rektör Şeker, Üniversite olarak organizasyona başta akademik katkılar olmak üzere, maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.