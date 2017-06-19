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19 Haziran 2017 19:02

Konya şehidini uğurladı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Ahmet Erol’un cenazesi, memleketi Konya’nın Seydişehir ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Konya şehidini uğurladı

19 Haziran 2017 19:02


Şehit Ahmet Erol’un (31) cenazesi, Elazığ’da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Konya’ya, oradan da Seydişehir ilçesine getirildi. Şehidin naaşı, helallik alınmak üzere İncesu Mahallesi’ndeki babaevine getirildi. Abla Havva Kaya şehit kardeşini asker elbisesi ile karşılarken, burada helallik alınmasının ardından Erol’un naaşı törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi. Anne Ayşe Erol, şehit olan oğluyla aynı birlikte görev yaptığı öğrenilen uzman çavuşa oğlu ile ilgili sorular sordu. Şehidin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İncesu Mezarlığı’na defnedildi.


Cenaze törenine Konya Valisi Yakup Canpolat, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekci, AK Parti Konya milletvekilleri Uğur İbrahim Kaleli ve Abdullah Ağralı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, askeri ve sivil erkanın yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.




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