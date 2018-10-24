Konya Şehir Tiyatrosu perdelerini Sultan Abdülhamit'le açtı

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu sezon perdelerini Sultan Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmeden önce verdiği mücadeleyi konu alan “Abdülhamid Ateş Çemberi” adlı tiyatro oyunu ile açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Abdülhamid Ateş Çemberi” adlı tiyatro oyunu, yeni sezonda izleyicilerle buluştu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde sahnelenen “Abdülhamid Ateş Çemberi” oyunun ilk gösterimini sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Eyüp Toru tarafından yazılan ve Çağatay Çiftçi tarafından yönetilen oyunu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AK Parti Konya İl Başkanvekili Ali Dığrak ile çok sayıda Konyalı sanatsever izledi. ihanetlerle ateş çemberine alınan Sultan Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmeden önce verdiği mücadeleyi konu alan oyun, Konyalı sanatseverlerden tam not alırken, oyun sonunda oyuncular ve ekip seyirci tarafından uzun süre alkışlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oyunun ilk gösteriminin ardından oyuncularla bir araya gelerek tebrik etti.

3 oyun sanatseverleri bekliyor

“Abdülhamid Ateş Çemberi”nin yanı sıra “Asım Bir Varoluş Mücadelesi” ve “Bir Yunus Hikayesi” isimli oyunlar, yine Selçuklu Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. “Abdülhamid Ateş Çemberi” 24 Ekim, 12 Kasım ve 3 Aralık, “Asım Bir Varoluş Mücadelesi” 29-30 Ekim, 19-20 Kasım, 10-11 Aralık, “Bir Yunus Hikayesi” de 5-6-27-28 Kasım, 24-25 Aralık tarihlerinde sahnelenecek.

Sanatseverler tiyatro biletlerine; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Belediye Yer Altı Çarşısı Kültür A.Ş Ofisi, Kültür A.Ş Merkez Ofisi - Konya Tren Garı ve online olarak http://sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden ulaşabiliyor.