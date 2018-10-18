Konya Şehir Tiyatrosu yeni sezonda perdelerini açıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2018-2019'da seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2018-2019 perdelerini açmaya hazırlanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz sezon oynanan Sultan Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmeden önce verdiği mücadeleyi konu alan “Abdülhamid Ateş Çemberi” ve vatanı uğruna her şeyini hiçe sayarak ölüme koşan Asım'ı, 15'lileri ve Nusrat Mayın Gemisini konu alan “Asım Bir Varoluş Mücadelesi” isimli oyunlar sanatseverler tarafından yoğun ilgi görmüştü. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, “Abdülhamid Han Ateş Çemberi” ve “Asım Bir Varoluş Mücadelesi” ile yeniden sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Eyüp Toru tarafından yazılan ve Çağatay Çiftçi tarafından yönetilen “Abdülhamid Han Ateş Çemberi” 23-24 Ekim'de ilk gösterimleri ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20:00'da sanatseverlerle buluşacak. Yazarlığını Taner Büyükkarman'ın yaptığı yönetmenliğini de Çağatay Çiftçi'nin üstlendiği “Asım Bir Varoluş Mücadelesi” de 29-30 Ekim tarihlerinde saat 20:00'de ilk gösterimleri ile yine Selçuklu Kongre Merkezi'nde Konyalı sanatseverlerle buluşacak. İki oyun da Aralık ayı sonuna kadar haftada iki gün gösterimde olacak.

Sanatseverler tiyatro biletlerine; Mevlana Kültür Merkezi, Selçuklu Kongre Merkezi, Belediye Yer Altı Çarşısı Kültür A.Ş Ofisi, Kültür A.Ş Merkez Ofisi - Konya Tren Garı ve online olarak http://sehirtiyatrosu.konyakultur.com adresinden ulaşabilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında sergilenecek bu iki oyunun ardından Ocak ayı itibariyle yeni oyunlarla sanatseverlerle buluşacak.