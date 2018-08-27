Konya Şeker ailesi bayramlaştı

25. ve 26. dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un da katıldığı bayramlaşma programı, Konya Şeker Merkez Kampüsünde gerçekleştirildi. Başkan Konuk, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada Konya Şeker’in her süreçten güçlü bir şekilde çıktığını vurguladı.

“Milletimiz, gelen saldırıları her zaman iradesi ile yok etti”

Konya Şeker’in geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programı, Konya Şeker Merkez Kampüste yapıldı. Programa, 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un yanı sıra Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirket yöneticileri ve çalışanları katıldı. Personelle tek tek bayramlaşıp sohbet eden Başkan Konuk, konuşmasında Türkiye’nin çok güçlü bir ülke haline geldiğini, zaman zaman büyük dertler başlarına sarılmak suretiyle güçlenen ülkelerin güçlerinin test edildiğini belirterek, Türk milletinin daha önce pek çok kez birlik ve beraberlikle bu sorunların üstesinden geldiğini, şimdi de ekonomi üzerinden yapılan saldırıları hem atlatacak ekonomik güce hem de birikime sahip olduğunu, birlik ve bütünlük içinde bu badireden de daha da güçlenerek çıkacağımızı ifade etti.

"Birileri kurumlara ve ülkeye saldıracaktır. Ülkede bir kargaşanın oluşması, panik havasının esmesi, kaos çıkması için birileri çaba sarf ediyor, etmeye de devam edecek. Bizim gibi tarihe damga vurmuş ve bize karşı rövanş bekleyenlerin pusuda fırsat kolladığı milletler, bu tür saldırılara periyodik olarak maruz kalır. Bunlara biz hem alışığız, hem de üstesinden gelme konusunda yeter tecrübe ve birikime sahibiz" diyen Başkan Konuk, "Türkiye’de Türkiye’nin kurumları da dedikoduyla yıkılmayacak, sendelemeyecek kadar büyük ve güçlüdür. Biz, işimize gücümüze bakıyoruz, bakacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha dün 15 Temmuz’u yaşadık, onun öncesinde de benzer saldırılar vardı. Şu anda da finansal bir saldırı var. Bu ülkeye diz çöktürmek için kirli bir saldırı var. Bu millet 15 Temmuz’da omuz omuza verdi, düşüncesi ne olursa olsun canı pahasına bu ülkeyi o badireden kurtardı. Şimdi de gereğini milletimiz yapacaktır, yapmaktadır. Bu millet, Anadolu’da oturmanın bir bedeli olduğunu bilir. Biz, kendimizin ne yaptığına bakacağız. Bütün bu saldırıları hep birlikte def edeceğiz" şeklinde konuştu.

“Konya Şeker, üreticinin vatan toprağındaki mührüdür”

Konya Şeker’in büyümeye ve yatırım yapmaya devam ettiğini belirten Başkan Konuk, "İyi ve çok çalışacağız. Hükümetimiz geçtiğimiz haftalarda bu finansal dalgalanmanın kurum ve müesseselere olan yansımalarının izale edilmesi noktasında bir çalışma başlattı. Ümit ediyorum hükümetimiz bir taraftan, bizler bir taraftan yapacağımız çalışmalarla bu saldırıları da boşa çıkaracağız. Geçtiğimiz günlerde Malazgirt etkinlikleri vardı. 1071’de Anadolu’nun kapılarını Alparslan açtı. Anadolu milletimize vatan oldu. Konya Şeker ile üretici vatanımızı mamur ediyor, üreticinin vatan toprağındaki mührü hem büyüyor, hem belirginleşiyor. Konya Şeker ürettikçe hem üretici hem ülkemiz güçleniyor. Biz daha çok üreteceğiz, üreticimiz daha çok üretecek, ülkemiz daha çok güçlenecek. Biz güçleneceğiz ki hiçbir saldırı bu kayadan toz bile kaldıramasın. Biz şunu biliyoruz bugünün dünyasında üretimdeki gücün kadar güçlüsün. Midende başka ellerden çıkan ekmek varsa o el senin boğazındadır. İstediği zaman sıkar, istediği zaman bırakır. İstediği zaman verir abat eder, istediği zaman vurur berbat eder. Biz ne verilerek ne vurularak yönetilmeyecek, yönlendirilemeyecek, hizaya çekilemeyecek, güçlü, başı dik bir Türkiye için mutlaka üretim, mutlak surette üretim diyoruz” dedi.

“Ağustos ayı zaferlerle dolu bir aydır”

Tarım ve gıdada gelecekte de güçlü olmak üretimi sürdürebilmek için bilgi ve teknolojiye hâkim olmak gerektiğini bunun da üniversitesiz mümkün olmadığını aktaran Başkan Recep Konuk, "Biz büyüyeceğiz, gelişeceğiz derken boş hayal kurmuyoruz. Bilimsiz, irfansız bir yere varamayız. Üniversite bunun için var. Dünya her gün kendisini yeniliyor. Sanayide 4.0 diye bir kavram var, aynı şey tarımda da var. Üniversitemiz tarımda, gıdada 4.0’ın da Anadolu’dan vücut bulmasının temellerini atacak" şeklinde konuştu.

Ağustos ayının zaferlerle dolu bir ay olduğunu belirten Başkan Konuk, iki bayramı birlikte kutladıklarını belirterek, çalışanların Kurban Bayramını ve 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. “Birlikte başaracağız, insanlığa olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz, güçlü bir şekilde yürüyüşümüze devam edeceğiz" diyen Başkan Konuk, önümüzdeki sürecin Konya Şeker açısından başarıların ardı ardına geleceği bir dönem olacağını ifade etti.