Konya Şeker’de bayramlaşma

Konya Şeker Merkez Kampüsünde gerçekleştirilen bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Konya Şeker Ailesiyle tek tek bayramlaşan ve çalışanlarla sohbet eden AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, bayramlaşma sonrası bir konuşma yaptı.

Başkan Konuk, birlik ve beraberliğin pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeyde yaşandığı, hoşgörü, rahmet ve bereket günleri olan bayramların, paylaşmanın hazzını herkesin her yerde ve aynı anda yaşadığı özel ve müstesna günler olduğuna işaret etti.

Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker ailesinin her bayramı bir önceki bayramdan daha da büyüyerek karşıladığını anlatan Başkan Recep Konuk, Konya Şeker ailesine mensup herkesin; kuruma ve kendi ailesine olduğu kadar binlerce üreticiye karşı da mesuliyeti olduğunu vurguladı. Başkan Konuk, hedefi olmayan, yeterli gayreti göstermeyen ve iş disiplinine sahip olmayan kurumların ve ülkelerin kaderinin zorluklardan ibaret olduğuna tarihin şahitlik ettiğini kaydetti.

“Darbeler asıl millete yapılmaktadır”

Türkiye’nin büyümeye mecbur olduğunu, ülkemizi geri bırakmak, kalkınma, refah ve güçlü Türkiye yürüyüşüne engel olmak için iç ve dış mihrakların oyunlar ve desiseler tezgâhlandığını belirten Başkan Recep Konuk, “Bu ülkede mesela darbeler yaptılar, bu süreçlerde, darbeler Merhum Süleyman Demirel’e mi, Merhum Erbakan Hocaya mı yapıldı? Elbette hayır. Asıl darbe millete yapıldı. Milletimizin kazanımlarına yapıldı. Darbeler ve darbeciler bu millete 56 yılda 27 yıl kaybettirdi. Bu millet her iki yıldan birini darbelerin zararlarını telafi etmek için harcadı. 15 Temmuz’da başarılı olsalardı emin olun milli gelirimiz bugünün yarısına inerdi. Yarım asırlık tecrübemiz bunun ispatıdır. Bugünlerde ekonomiden saldırıyorlar. 15 Temmuz 1. raunttu, şimdi ise 2. raunt başlamıştır. Şu anda ekonomimizi çökertmeye çalışıyorlar. Hükümetimiz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Elbette hepimiz bu saldırılara direneceğiz, direnmeye devam edeceğiz. Türkiye’yi yenemeyecekler, başaramayacaklar. Bu ülkenin çocukları kazanacak, birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri de aşacağız” şeklinde konuştu.

“Konya Şeker binlerce üreticinin de umududur”

Konya Şeker ailesinin başarısına, on binlerce üretici ile tüm üreticilerin ve Türkiye’nin ihtiyacı olduğunu vurgulayan Başkan Konuk, “Bizler Konya Şeker ailesi olarak bayramların ülkemizdeki her hanede maddi kaygılardan uzak yaşanması ve bayramların bayram gibi kutlanması için gayret gösteren ve o amaç için çalışan bir aileyiz. Dolayısıyla sizler bu gayretin sanayideki, endüstrideki bayraktarlarısınız. Sizler tarladaki, tapandaki, ahırdaki, ağıldaki gayreti katma değer oluşturarak taçlandırıyorsunuz. Onun için sizlerin çabası ile sizlerin bu zincire katacakları değer çok kıymetli. Sizlerin göstereceği feraset çok kıymetli. En başta ben olmak üzere hepimiz çok çalışacağız, işimizi daha iyi yapmak için gayret göstereceğiz. Biz kurum olarak huzur ve refahın tesisi için üzerimize düşeni eksiksiz yapmak zorundayız, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Biz zaten az olanın başında kavga etmek yerine azı çoğaltıp, çoğu huzurla pay eden bir toplum inşası için gayret gösteriyoruz. Bu gayretimizden taviz vermedik asla da vermeyeceğiz. Çünkü biz şunu biliyoruz, yokluk her şeyin kurdudur. Yoklukta farklılıklar hatırlanır. Yoklukta kardeşlik unutulur, gelecek kaygıları düşmanlıkları tetikler. Biz yaptığımız işle, yani yokluğu yok ederek barışın ve huzurun, kardeşlik ve birliğin inşasına hizmet ediyoruz” dedi.

“Konya Şeker’in büyümesini durduramayacaklar”

Konya Şeker’in büyümeye devam ettiğini dile getiren Başkan Konuk, “Bu yıl İSO verilerine göre ülkemizin en büyük 31. kuruluşu haline geldik. Bu rakamlara Panagro, enerji şirketlerimiz ve diğer büyük şirketlerimizin üretimi dâhil değil. Bunları da dâhil ettiğimizde ülkemizin en büyük 16. Sanayi Kuruluşuyuz. Asıl amacın üretim olduğunu, üretenin daha fazla üretmesi için zemin hazırlamak olduğunu aklımızdan hiç çıkarmıyoruz.

Biz büyüdük tarla büyüdü. Konya Şeker ailesi artık içine kapanık değil. Bugün Konya Şeker’i nasıl Türkiye’nin ilk 5 gıda firmasından biri yaptıysak, yarın da dünyanın ilk 5 gıda şirketinden biri yapmayı da hep birlikte başaracağız. Bundan 10 sene önce bir Ramazan Bayramında bayramlık şeker ve çikolata ile ilk kez pazara adım atan Torku’nun ürettiği ürünler artık pazarın referans ürünü kabul ediliyor. Diğer ürünler ve markalar Torku’nun kalite ve sağlıklı ürün yaklaşımına göre pozisyon alıyor. Torku, pazardaki her üreticiyi sağlıklı ürün üretimi konusunda azami dikkate mecbur bırakıyor. İnsanımızın ekonomisinin yanında sağlığının korunmasına yönelik yer aldığı sektörlere disiplin veriyor, yön veriyor. Bu başarı tarladaki üreticiden başlayarak Konya Şeker Ailesinin her ferdinin ortak gayretinin sonucudur” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz, bu zor günleri de atlatacak”

Terör olayları nedeniyle bayramın buruk yaşandığını belirten Başkan Recep Konuk, “ülkemiz bir ve beraber olarak bu zor günleri de atlatacak. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Onlar bu kutsal vatan toprağı için mücadele ediyorlar ve gerektiğinde canlarını feda ederek bu kutsal vatanı koruyorlar. Onlara minnetimiz sonsuzdur, aileleri bizim ailemizdir, çocukları bizim çocuğumuzdur, acıları bizim acımızdır. Bu vatanı huzur adası yapmak, ülkemizi müreffeh ve zengin kılmak, devletimizin gücüne güç, kudretine kudret katacak işler yapmak, bu ülkenin hiçbir evladının burnunun dahi kanamayacağı güven ortamını inşa etmek bizim bu vatan için, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği için canını feda eden şehitlerimize karşı borcumuzdur. Vatanımızın kahraman evlatları bu ülke ve bu millet için canlarını ortaya koyarken bizim elimizdeki işimizi savsaklama hakkımız yok. Unutmamak lazım ki, bugünün dünyasında mücadele sadece silahla cephede, mevzide verilmekle kazanılmıyor. Hepimiz yaptığımız işle bu mücadelenin birer parçasıyız. Bizim vazifemiz, cephede, mevzide evlatlarımızın karşısına dikilenlerin zuhur etmesine vesile olan bataklıkları kurutmak. Vatan evlatlarımızın karşısına piyonlarını çıkaranların kirli paralarıyla emellerine ulaşamayacağı bir refah iklimini inşa etmek” diye konuştu.