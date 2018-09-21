Konya Şeker'in 65. pancar alım kampanyası başladı

Konya Şeker'in 2018-2019 şeker pancarı alım kampanyası, Çumra Şeker'de düzenlenen törenle başladı. Konya Şeker'in, bu kampanya döneminde üreticilerden toplamda 3 milyon 700 bin ton civarında pancar alımı yapması ve 465 bin ton şeker üretimi gerçekleştirmesi planlanıyor.

Çumra ve Konya'daki iki şeker fabrikasıyla Türkiye'deki şeker üretiminin beşte birinden fazlasını gerçekleştiren Konya Şeker'de 2018-2019 pancar alım kampanyası, Çumra Şeker'de düzenlenen törenle başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende kürsüye ilk olarak Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz geldi. Oğuz, Çumra'nın Çumra Şeker Fabrikası ile zenginleştiğini ifade etti. Oğuz, Çumra Şeker'i ve Çumra Kampüsünde bulunan diğer fabrikaları Çumra'ya kazandırdığı için PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a teşekkür etti.

"7 gün 24 saat pancar alımı yapıyoruz"

Çumra Şeker'in kampanya açılışında konuşan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Kayhan, "Üreticiler olarak tarlada verdiğimiz emeğin, gayretin neticesini alacağımız bir pancar alım kampanyası daha bugün yaptığımız ilk şeker pancarı alımıyla başlıyor. Bugün Çumra Şeker'deyiz o Çumra Şeker ki Başkanımız Recep Konuk Beyin işaret buyurduğu şekilde ‘Çoban Yıldızı' gibi doğdu güneş gibi parlıyor. Bu sene Çumra Şeker'in 15'inci, Konya Şeker Fabrikamızın da 65'inci kampanyasını gerçekleştireceğiz. 1999 yılında Konya Şeker çiftçiden sadece pancar alımı yaparken, bugün, pancarın yan sıra ayçiçeği, kanola, mısır, arpa, buğday, üzüm, patates, soğan, küçük ve büyük baş besi, süt, elma, tritikale gibi ürünlerin alımını gerçekleştiriyor. 1999'a göre Konya Şeker üreticisine döviz bazında 6 kat daha fazla ürün bedeli ödüyor. Nisan ayından bu yana yaptığımız avans ödemesi 245 Milyon 225 Bin Liranın üzerinde. Piyasada nakit sıkışıklığının yaşandığı bir dönemde Konya Şeker'in üreticiye verdiği avans desteği şüphesiz hem daha anlamlıdır hem de kurumun gücünün göstergesidir. Hani derler ya lafa gerek yok tablo ortada, Çumra Şeker 15 sene de Recep Konuk Başkanımızın yönetiminde nereden nereye geldi, bunu burada daha net görüyoruz" şeklinde konuştu.

"İnsan hafızası çabuk unutur tazelemek gerekir" şeklinde konuşmasını sürdüren Savaş Kayhan, "Başkanımız Recep Konuk 'un göreve gelmesiyle pancar tesliminde kantarlarda mesai mevhumu ortadan kalktı. Başkanımız göreve gelmeden önce günde 8 saat çalışan kantarlarımızın hem sayısı arttı hem de 24 saat esaslı çalışmaya başladı. Artık 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat pancar alımı yapıyoruz. 127 gün olarak planlanan Pancar alım kampanyamızın başta üreticilerimiz olmak üzere kurumumuza, şehrimize ve ülkemize tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çumra Şeker Fabrikasına bu kampanya döneminin ilk pancarını getiren çitçiler arasından kura ile belirlenen 3 çiftçiye kampanyanın açılışı münasebetiyle çeşitli hediyeler verildi.

Kurban kesimi ve İlçe Müftüsü tarafından okunan dualarla birlikte kampanya döneminin açılışı yapıldıktan sonra törene katılan ilçe protokolü, Çumra Kampüsündeki fabrikaları gezdi.

“3 milyon 700 bin ton civarında pancar alınacak”

Bu yıl Konya Şeker'e ait Konya Şeker Fabrikası'nın 65'inci, Çumra Şeker Fabrikası'nın ise 15'inci pancar alım kampanyası gerçekleştirilecek. Konya Şeker hinterlandında bulunan 233 köyde ve 492 bin 690 dekarlık alanda, 16 bin 644 üreticiyle sözleşmeli üretim yapıldı. Göreve geldiği gün itibariyle pancarların kantara tesliminde mesai mevhumunu ortadan kaldıran Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk'un talimatlarıyla bu senede 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat pancar alımı yapılacak. Konya Şeker, yapılan üretim planlaması çerçevesinde bu yıl üreticilerden toplamda 3 milyon 700 bin ton civarında pancar alımı yapacak, 465.000 ton şeker üretecek. Konya Şeker'in 2018-19 Kampanya döneminde 465.000 ton şekerin yanı sıra 710 bin ton yaş pancar küspesi, 131 bin ton melas, 43 bin ton kuru küspe üretmesi planlanıyor. İki Fabrikası ile günlük 28 bin ton pancar işleme kapasitesine sahip Konya Şeker'de bu yıl kampanya süresi 127 gün olarak planlandı.

Törene Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Çumra Müftüsü, Çumra'daki Resmi Dairelerin Amirleri ve diğer bürokratlar ile muhtarlar, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirket yöneticileri, çalışanlar ve bu senenin ilk hasat pancarını getiren üreticiler ile bölge çiftçileri katıldı.