Konya SMMM Odasında seminer

Konya SMMM Odası ve Foriba işbirliği ile gerçekleştirilen seminerin başlangıcında konuşan Konya SMMM Odası Başkan Yardımcısı Ramazan Bayram, oda olarak yoğun bir eğitim programı içinde olduklarını belirterek, “Geçmiş dönemlerde Bağımsız Denetçilik, Konkordato İhtisas Eğitimlerini tamamladık. Bugün de Bilirkişilik Temel Eğitim Programı 15. Grup Eğitimini başlatıyoruz. Girişimcilik kurslarımız devam etmekte, ayrıca Selçuk Üniversitesi işbirliği ile önümüzdeki günlerde Uzlaştırmacılık Eğitimleri başlayacaktır. Bugünkü seminerimizin konusu özellikle biz mali müşavirleri ilgilendirmektedir. Seminerimizin herkese katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarından sonra Okan Şafak, Erdinç Aysu ve Murat Uygun sunumlarıyla Konya SMMM Odası üyelerini ve stajyerlerini bilgilendirdi. Sunum başlangıcında Okan Şafak seminerde izlenecek yol ile Foriba hakkında bilgiler verdi. Seminerde SGK Teşviki Yazılımı anlatıldı. Ardından E-Serbest Meslek Makbuzu ve E-İrsaliye sistemleri anlatıldı. Ayrıca yazılımı Foriba tarafından geliştirilen Mali Müşavirlerin kendi mükelleflerinin E-Faturalarını tek portalden takip edip kendi muhasebe programlarına aktarabilecekleri yeni sistem tanıtıldı. Seminere katılan tüm Konya SMMM Odası üyelerine hediye olarak 2019 yılsonuna kadar geçerli sınırsız E-Serbest Meslek Makbuzu ve 10 yıl saklama hizmeti verildi.