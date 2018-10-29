Konya SMMM Odasından 29 Ekim ‘Sağlık için spor yürüyüşü' etkinliği

Konya SMMMO 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla 'Sağlık için spor yürüyüşü" düzenledi.

Yürüyüş merkez Meram ilçesi son durak tarihi Taşköprü‘den başladı. Daha sonra Meram Dere içinden devam eden yürüyüş tekrar tarihi Taşköprü‘de son buldu. Ardından Konya SMMM Odası tarafından etkinliğe katılanlara ve stajyerlere ikramlarda bulunuldu. Yürüyüş sonrasında açıklamada bulunan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Bu yürüyüşü düzenlememizin temel amacı hareketsiz bir meslek icra ettiğimizden dolayı sporun önemi hakkında meslektaşlarımızda farkındalık uyandırmaktır. Hareketsizlikten kaynaklı meslek hastalıklarının önüne geçilmesidir. Konya SMMM Odası olarak da ilerleyen zamanlarda meslektaşlarımızı bu tür aktivitelere katılmaları için teşvik etmeye devam edeceğiz. Ayrıca etkinliğimizi 29 Ekim tarihinde düzenleyerek Cumhuriyet Bayramımızı meslektaşlarımızla bir arada geçirmeyi amaçladık” dedi.