İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya SMMM Odasından 29 Ekim ‘Sağlık için spor yürüyüşü' etkinliği

Konya SMMMO 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla ’Sağlık için spor yürüyüşü" düzenledi.

Konya SMMMO 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla 'Sağlık için spor yürüyüşü" düzenledi.


Yürüyüş merkez Meram ilçesi son durak tarihi Taşköprü‘den başladı. Daha sonra Meram Dere içinden devam eden yürüyüş tekrar tarihi Taşköprü‘de son buldu. Ardından Konya SMMM Odası tarafından etkinliğe katılanlara ve stajyerlere ikramlarda bulunuldu. Yürüyüş sonrasında açıklamada bulunan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Bu yürüyüşü düzenlememizin temel amacı hareketsiz bir meslek icra ettiğimizden dolayı sporun önemi hakkında meslektaşlarımızda farkındalık uyandırmaktır. Hareketsizlikten kaynaklı meslek hastalıklarının önüne geçilmesidir. Konya SMMM Odası olarak da ilerleyen zamanlarda meslektaşlarımızı bu tür aktivitelere katılmaları için teşvik etmeye devam edeceğiz. Ayrıca etkinliğimizi 29 Ekim tarihinde düzenleyerek Cumhuriyet Bayramımızı meslektaşlarımızla bir arada geçirmeyi amaçladık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.