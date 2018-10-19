Konya SMMMO 18. Anadolu Odaları Eğitim Semineri düzenledi

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından geleneksel hale getirilen Anadolu Odaları Eğitim Semineri'nin 18.'si 14-17 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya Belek'te gerçekleştirildi.

Her yıl muhasebecileri bir araya getiren Anadolu Odaları Eğitim Semineri her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun ilgi gördü. Gelir İdaresi Başkanlığından, Kamu Gözetim Kurumundan katılımın sağlandığı ve TÜRMOB Genel Başkanı ve yöneticilerinin de katıldığı seminere, yaklaşık 40 ilden SMMMO başkanları, başta Konyalı Mali Müşavirler olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli illerinden Mali Müşavirler katılım sağladı.

Seminer Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitler ve ebediyete intikal etmiş meslektaşlar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek yaptığı açılış konuşmasında, seminere katılımlarından dolayı katılımcılara teşekkür etti. Özselek, önceleri Konya Mali Müşavirler Odası üyeleri ile başlayan, sonra dalga dalga tüm Anadolu'ya yayılarak geleneksel hale getirilen ve bu yıl 18.'sini düzenledikleri, Anadolu Odaları Eğitim Seminerlerine, başta Konya olmak üzere, Türkiye'nin dört bir yanından katılan meslektaşlarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Özselek, “Meslek camiası olarak ülkemizin daha iyi yarınlara kavuşması için; ülkenin her zor durumunda ya da meslektaşlarımızın en zor şartlarında elimizden geleni bu güne kadar hep yaptık ve yine yapmaya hazırız. Bugünleri atlatmak için her zamankinden daha çok çalışmaya ve üretmeye ihtiyacımız var diye konuştu.

Türkiye'yi kontrol etmek isteyen iç ve dış mihrakların, son olarak da ‘Papaz Krizi' adı altında birçok üzücü ekonomik gelişmeye sebebiyet verdiğini ifade eden Özselek, kendi yargı sistemine toz kondurmayan, ikili anlaşmalarımıza ve karşılıklılık esasına aykırı bir şekilde hep kendi yargı sistemine bağlayan ABD'nin, Türk yargısını tanımaz tutumlar sergilediğini belirtti. Başkan Özselek, ABD'nin papazın serbest bırakılmasından sonra “Türkiye ile ilişkilerde eski günlere döneceğiz, Türkiye'yi seviyoruz' şeklinde yapılan açıklamalarına tepki gösterdi.

Seminer 3 gün 4 gece sürdü

Seminerde, TÜRMOB Genel Başkanı A. Masis Yontan, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, Gelir İdaresi Daire Başkanı Faruk Gözübüyük, Kamu Gözetim Kurumu Başkan Yardımcısı Derviş Altınok ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından plaket takdim edildi.

Seminerin ilk gününde, ilk oturumunda “Teknolojik Gelişmeler Çerçevesinde Belge Dönüşümü” konusu Gelir İdaresi Daire Başkanı Faruk Gözübüyük, Gelir İdaresi Grup Başkanı Abdullah Kiraz ve Gelir İdaresi Grup Başkanı Gökhan Özbuçuk tarafından işlendi. Öğleden sonraki ikinci oturumda ise, “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitimde Sıkça Sorulan Sorular” konusu Kamu Gözetim Kurumu Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanı Uğur Hancıoğlu tarafından anlatıldı. Ardından ABD Merkez Bankası (FED) Eski Araştırma Direktörü ve Ekonomist Yaşar Erkin Şahinöz tarafından “Dalgalı Piyasalarda Geleceği Öngörme”, “Belirsizlik Ortamında Şirket Yönetimi, Risk Yönetimi Ve Risk Yönetimi Sağlayan 3 Temel Araç” ve “Sgk Uygulamalarında İşverenlere Yönelik Getirilen Kolaylıklar” konuları ele alındı.

Seminerin ikinci günü ilk oturumunda ise “SGK Uygulamalarında İşverenlere Yönelik Getirilen Kolaylıklar”, “Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması, SGK Bildirimlerinde Meslek Mensuplarının Sorumluluğu, Sahte Sigortalılık” ve “Yeni Uygulanan Ve Yakın Zamanda Uygulanacak Olan İstihdam Teşvikleri, Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Ve Teşvik Değişiklikleri” konuları SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş Alıç, SGK İşverenler Daire Başkanı İbrahim Özçelik ve SGK İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı Satılmış Çelik tarafından Mali Müşavirlere anlatıldı.

Katılımcılar, seminer konularının ihtiyaç duyulan konular olduğunu belirterek, 3 gün 4 gece süren seminerin düzenlenmesinden memnun olduklarını dile getirdi.