Özselek yaptığı açıklamada şöyle konuştu; “Ülkemiz gelişmişlik yolunda çalışmalarına devam etmekte. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, yerli otomobil üretimine geçileceğinin haberini vermiştir. Bizlerde bunun ülkemiz adına önemli bir adım olduğunun kanaatindeyiz. Bu projenin Konyamız da hayata geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Konya yerli otomobil üretimi için ideal şehir niteliğindedir. Konya, ülkemizde en büyük 3. Organize Sanayi bölgesine sahip ilimizdir. Konya Organize Sanayi Bölgemiz Uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır. Konyamız Traktör üretiminde ana sanayi konumunda olması, otomobil ve savunma sanayine yedek parça üretimi ile otomotiv sektörüne hitap eden bir ilimizdir. Sadece Türkiye’ye değil dünya ülkelerine de hizmet etmekteyiz. Başarılarımızı geçtiğimiz aylarda açıklanan ihracat raporlarımız açıkça göstermektedir. Konyamız sanayi olarak yerli otomobil üretimine en elverişli alanlardan biridir. Otomobil yedek parça üretimiyle, bünyesinde bulunan 4 üniversitede nitelikli elemanıyla, ülkemizdeki konumu itibariyle tüm lojistik bölgelere bağlı bulunması ile yerli otomobil üretimi için en ideal şehirdir. Geçtiğimiz günlerde Başbakanımızın temelini attığı Kayacık Lojistik Merkezi ülkemizin en büyük ve en gelişmiş lojistik merkezlerinden birisi olacak. Konyamızda yapılacak her türlü faaliyette Orta Anadolu’dan tüm ülke ve bölgeye lojistik hizmet verebilmesi bakımından önem arz etmektedir.”

Konya SMMMO Başkanı Özselek, yerli otomobil yatırımıyla ilgili, “Yerli otomobilin Konya’da üretilmesi için gerekli adımlar atılmıştır. 2 bölgeden 5 farklı yer önerisi sunulmuştur. Yerli Otomobil yatırımcısına beş farklı alan sunan tek il Konya’dır. Coğrafi konumu, deprem ve doğal afetler yönünden de avantaj sağlamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı birçok yatırımcı, yatırım için Konya’yı tercih etmektedir. İş dünyası, sivil toplum kuruluşlarımız ve tüm Konyalılar yerli otomobilin Konya’da üretilebilmesi için gerekeni yapmaya hazırdır” diyerek son verdi.