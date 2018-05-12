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12 Mayıs 2018 17:10

Konya SMMMO Başkanı Özselek’ten Anneler Günü mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, Anneler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Konya SMMMO Başkanı Özselek’ten Anneler Günü mesajı

12 Mayıs 2018 17:10


Özselek, annelerin yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen, karşılıksız sevgi, hoşgörü ve mutluluğun kaynağı olduğunu belirterek, şunları söyledi; “Annelerimiz, bizleri dünyaya getiren ve iyi bir şekilde yetişmemizi sağlayan en değerli varlığımızdır. Her türlü fedakârlıklara ve zorluklara göğüs gererek çocuğu için kendisini feda eden annelerimiz, karşılıksız sevmenin en güzel örneğini de gösterirler. Yüreklerinde her zaman sonsuz sevgi, sabır ve fedakârlık taşıyan annelerimiz için ne kadar hizmet etsek azdır. Canlarından can katarak varlığımızın kaynağı olan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, ilk öğretmenimiz, hayat boyu yol göstericimizdir. İnsan hangi yaşta olursa olsun annesinin güvenli omzuna daima ihtiyaç duyar. Mutlu, güçlü ve yüzü gülen bir toplum, güçlü kadınların, güçlü annelerin omuzlarında yükselecektir. Annelerimizin bütün bu fedakarlıklarına rağmen bizlerden tek beklentisi ise sevgidir. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimiz için en büyük armağandır. Onların değerini kaybetmeden zamanında bilmek, başımıza taç etmek ve gönüllerini hoş tutmak bizler için bir görevdir. Annelerimizi sadece bu özel günde değil, hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri göstermeliyiz. Annelerimiz her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktır. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, dünyanın bütün annelerine mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.”




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