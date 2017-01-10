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10 Ocak 2017 12:57

Konya SMMMO Başkanı Özselek’ten ’Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Konya SMMMO Başkanı Özselek’ten ’Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

10 Ocak 2017 12:57

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Konya SMMMO Başkanı Özselek, mesajında “Ülkemizin ve demokrasimizin vazgeçilmez temel taşlarından biri özgür bir basındır. Gazeteciler milletimizin tarafsız ve güvenilir bilgi ihtiyacının karşılanmasında özveriyle çalışmaktadırlar. İçinde bulunduğumuz durum itibariyle basın-yayın sektöründe çalışan basın emekçilerinin gerek ekonomik gerekse sosyal hakları bakımından sıkıntılı bir süreçten geçtikleri açıkça ortadadır. Basınımızın değerli çalışanlarının, çalışma şartlarını iyileştirmek ve kamuoyu için yaptıkları hizmetlerde onlara yardımcı ve destek olmak sadece sorumluların değil herkesin görevidir.
Bu duygu ve düşüncelerle; toplumsal varlığımızın güçlenmesi için gece gündüz ayırt etmeden, objektif habercilik anlayışı içerisinde çalışan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlar, aramızdan ayrılan değerli basın mensuplarımıza da Allah’tan rahmet dilerim” dedi.



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