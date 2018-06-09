Konya SMMMO Başkanı Özselek’ten Kadir Gecesi mesajı

Özselek yayımladığı mesajında, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesine bir kez daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunun yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: “Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 Ayın Sultanı olan Ramazan Ayı’nın son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın heyecanı ve sevincini yaşıyoruz. Bilindiği üzere yüce kitabımız Kur`anı Kerim, ilâhî kudretin ve rahmetin çokça tecelli ettiği bu müstesna gecede indirilmeye başlandı. Kur’anı Kerim’de, ‘Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır’ mealindeki ayetle, bu gecenin bir ömre bedel eşsiz fırsatlarla dolu olduğuna işaret edilmektedir. Sonsuz mükâfatların sunulduğu bu gece, insanlık âlemi için birer kurtuluş, rahmet, mağfiret ve bağışlanma vesilesidir. Müminler olarak bize düşen görev ise bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek ve nasıl bir kul olduğumuzun muhasebesini yapmaktır. Cennet kapılarının sonuna kadar aralandığı Kadir Gecesinde günümüzde fazlasıyla görülen ve şeytanın tuzağı olan her türlü, dargınlık, kırgınlık, kin ve nefretin yerine aramızda sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ve kardeşliğin hâkim olması için çalışmalıyız. Ayrıca bu mübarek gece de ülkemizde yaşanan terör olaylarının bitmesi için de dua etmemiz, huzur ve mutluluğa ulaşmamız için katkı sağlayacaktır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu vesile ile rahmet ve merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin ufkumuzu ve gönül dünyamızı ebediyen aydınlatması temennisiyle, Kadir Gecesi’nin başta meslektaşlarım olmak üzere tüm hemşerilerime, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa iyilikler ve güzellikler getirmesini yüce rabbimizden niyaz ediyorum.”