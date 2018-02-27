Konya SMMMO Başkanı Özselek’ten Vergi Haftası mesajı

Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Konya SMMMO Başkanı Özselek, vergi bilinci yüksek olan toplumlarda ekonomik ve kültürel gelişimlerinde yüksek olduğuna dikkat çekti.

Seyit Faruk Özselek, “Devletin mali, ekonomik ve sosyal nitelikteki çeşitli görevlerini yerine getirmesinde vergi gelirleri temel rol oynamaktadır. Kamusal hizmetlerin nitelik ve kalitesinin artması vergiye karşı direnci azaltacak en önemli unsurdur. Adil bir vergi sistemi ve toplanan vergilerin vatandaşa hizmet olarak dönmesi, vergi bilincinin artmasının temel zeminini oluşturmaktadır. Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, Türkiye genelinde 110 bini aşan meslek mensubumuz ile mali idaremizin en büyük destekçiyiz. Vergi gelirlerimizi artırmak, adil ve etkin bir vergi sistemi içinde birlikte hareket etmek, vergisel hedeflere ulaşmada ülkemizi başarıya götürecek temel yoldur. Maliye Bakanım Naci Ağbal, Gelir İdaresi Başkanım Adnan Ertürk ve Konya Vergi Dairesi Başkanım Musa Kazım Ünver başta olmak üzere mali idaremizin tüm bürokratlarının, çalışanlarının ve tüm vatandaşlarımızın Vergi Haftasını kutlarım” dedi.