Konya SMMMO bayramlaştı

Meslek mensuplarının ilgi gösterdiği programda konuşan Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, "Ramazan Bayramının başta siz meslektaşlarım olmak üzere tüm islam alemine, nice güzellikler getirmesini temenni ediyorum” dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak ve Kandil’de gerçekleştirdiği operasyonu sonuna kadar desteklediklerini söyleyen Başkan Özselek, “Şehit olan askerlerimize, polislerimize ve güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise yüce Mevlam’dan şifalar diliyorum. Birlik ve beraberliğimize kast eden içerideki ve dışarıdaki tüm şer odaklarına fırsat vermeyen güvenlik güçlerimize Allah güç, kuvvet versin. 24 Haziran’da yapılacak seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçim sonuçlarının ülkemizi daha istikrarlı, huzurlu ve güçlü yarınlara taşımasını temenni ediyorum. Bugün aramızda bulunan milletvekili adayı meslektaşlarımıza da seçimlerde başarılar diliyorum. Bildiğiniz üzere vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun yayımlandı. Bu kanun ile mükelleflerimize birçok önemli imkan sağlanmıştır. 7143 sayılı yapılandırma kanunu ile ilgili Konya’da ilk seminerimizi 28 Haziran’da vergi dairesi başkanlığı iş birliğinde gerçekleştireceğiz. Sadece bu seminerimizi Konya’da değil ilçelerdeki meslektaşlarımızla yine vergi dairesi işbirliğimizle beraber seminer tarihlerini belirlemek suretiyle ilçelerimizde de yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Adayı Esin Kara, kendisinin de bürocu olduğunu söyleyerek, “Biliyorum ki ben bürocuyum ve birçok sorunlarla gece yarılarına kadar çalışarak çoluğumuzu çocuğumuzu evde bırakarak bayram, tatil bilmeden Pazar günleri dahi dinlenmeden mesleğimizi icra ettik. Şuan sizlerin bin bir emekle bürolarınızdan buraya geldiğinizi biliyorum ve sizlerin dertlerinizi en güzel şekilde dile getireceğime söz veriyorum” dedi.

Programda selamlama konuşmasını yapan AK Parti Milletvekili Adayı Osman Seçgin’in ardından konuşan AK Parti Konya Milletvekili Adayı Orhan Erdem ise, “Vekillik dönemimizde de odamızın kanunlarına çalışmalarına katkı vermek istedik. Şimdi söz alan diğer aday arkadaşlarımız gibi de inşallah güçlü bir temsili orada sağlarız ve zaten belli bir yere gelen odamız ve üst kuruluyla ilgili de daha iyi şartları yerine getiririz. Her zaman milli ve yerli bir duruş sergileyen başkanımızı, oda mensuplarımızı ben kutluyorum” şeklinde konuştu.