Konya SMMMO üyelerine ve stajyerlere yönelik seminer

Seminer hakkında bilgi veren Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte düzenlediğimiz seminerimizde üstatlarımız Gelir İdaresi Daire Başkanım Faruk Gözübüyük, Gelir İdaresi Grup Başkanlarım Hüseyin Azili, Sayın Abdullah Karaboyacı ve Mesut Uçak bilgi verdiler. Bildiğiniz üzere defter-beyan sistemine yönelik olarak vergi usul kanunu genel tebliğ taslağı yayınlandı. Bu seminer ile taslağın geliştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerimizi sunabileceğiz” şeklinde konuştu.

Yayınlanan tebliğ taslağını meslektaşlar olarak desteklediklerini belirten Özselek, iki konu üzerinde düzenleme yapılması gerektiğini ifade ederek, “Taslağın yeni olması ve sistem alt yapısının getireceği sıkıntılardan dolayı ayrıca mükelleflerinde henüz hazır olmadıklarını düşündüğümüz için defter beyan sistemine geçişin 2018 yılında ihtiyari olarak 01.01.2019 tarihinde zorunlu olarak hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Sistemi doğrudan kullanma yetkisi verilen kişiler arasında mükelleflerin de yer aldığını söyleyen Özselek, “Bu işlemlerin daha sağlıklı yürütülmesi için taslağa mükellefler yerine sadece avukat ve noterlerin ayrılarak 3568 sayılı yasa ile yetki almış meslek mensupları tarafından yapılması ibaresinin eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Başkan Özselek, “30 Eylül 2017 tarihinde sona eren beyaz eşyadaki ÖTV indirimi ile mobilya ve konut teslimlerinde yüzde 8’e düşürülen KDV oranı gibi indirimler sayesinde ekonomide çok ciddi hareketlilik sağlanmıştır” diyerek, ekonomik büyüme ve gelişim için vergi indirimlerinin devam etmesi için talepte bulundu. 01.01.2018 tarihi itibariyle birçok değişiklik ve yeni uygulamanın kendilerini beklediğini hatırlatan Özselek, İzaha Davet, Muhtasar Beyanname ve SGK Bildirge Birleşimi, Defter Beyan Sistemi gibi konulara hazırlıklı olmaları gerektiğini de kaydetti.

Özselek, “Bildiğiniz üzere Konya SMMM Odası olarak eğitimlere ve seminer programlarına aralıksız devam ediyoruz. Adalet Bakanlığı’ndan almış olduğumuz yetki ile Bilirkişilik Temel Eğitimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Malumunuz Bilirkişilik Eğitimlerinin önemini biliyorsunuz 2018 yılından itibaren bilirkişilik yapmak isteyenlerin bu eğitimi almaları zorunlu kılınmıştır. Bilirkişilik yapmak isteyen meslektaşlarımızın biran önce odamıza müracaat etmelerini rica ediyoruz” diye konuştu. .

Bu yıl İŞ-KUR işbirliği ile 24 grup Girişimcilik Eğitimlerini tamamladıklarını belirten Özselek, “Konya ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak girişimciler yetiştiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İlerleyen günlerde de meslektaşları için ilgi ve ihtiyaç duyulan konularda eğitim programlarının ve seminerlerinin devam edeceği bilgisini verdi. Bunların yanında meslektaşlarının sorunlarını çözmek içinde oda olarak üzerlerine düşen görevleri yapmaya hazır olduklarını beyan etti.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Özselek, seminer programının meslek mensupları için verimli olması temennisi ile vermiş olduğu katkılardan dolayı konuşmacılara teşekkürlerini iletti.