Konya SMMMO'da Uygulamalı Muhasebe Meslek Elemanı Kursu mülakatları yapıldı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO)'nda Uygulamalı Muhasebe Meslek Elemanı Kursu mülakatları yapıldı.

SMMMO sosyal sorumluluk kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR destekli Uygulamalı Muhasebe Meslek Elemanı Kursu düzenliyor. 15 Ekimde başlayacak kursa başvuru yapan kursiyerler Konya SMMM Odası Hizmet Binasında SMMMO Personeli ve İŞ-KUR yetkilileri aracılığıyla mülakata tabi tutularak seçildi.

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, Uygulamalı Muhasebe Meslek Elemanı Kursu'nun mali müşavirlik ofisleri ve işletmeler için nitelikli muhasebe meslek elemanı yetiştirmeyi ve bu yöndeki gençlere yol açmayı hedeflediğini belirterek, “Bu kursumuzu düzenlememizin amacı muhasebe mesleğinde ilerlemek ve yapmak isteyen adaylarımıza gerekli temel bilgilerle beraber uygulamalı bir şekilde mesleğimizin öğretilmesidir. Düzenlediğimiz kursu Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞ-KUR işbirliği ile düzenlediğimiz için katılan adaylarımız burada hem meslek öğrenirken kursa katıldıkları her gün için 35 TL ücret alacaklardır. Kurslarımızı 12'şer kişilik gruplar halinde düzenlemekteyiz ve bu sayede derslerin kursiyerler için daha verimli olacağı düşüncesindeyiz. Kursumuza yoğun talep olmuş ve yüzden fazla aday başvuru sağlanmıştır. Bizler kursumuzun devamlılığının sağlanması ve başvuru yapan bütün adaylarımızın eğitimlere katılması için çalışacağız. Bu eğitimlerin mesleğimiz, meslektaşlarımız ve adaylarımız açısından yararlı olacağını düşünmekteyiz. Kursumuzun İŞ-KUR Mesleki Eğitim Kursları Projesi kapsamında yer almasından dolayı kursumuzu tamamlayan her aday için iş garantili olmaktadır. Kurs tamamlandığında eğitim alan adaylar vakit kaybetmeden meslektaşlarımızın yanında işe başlatılacaktır. Kursumuzu tamamlayan kursiyerler için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak hazırlanan sertifikalarımız her alanda geçerli olacaktır. İş arayan adaylar için iş imkanı sağlayan kursumuz, personel arayan meslektaşlarımız içinse eğitimli personellerle çalışma imkanı sağlanacaktır. Mülakatımızın sonuçlarına odamızın web sitesinden ulaşılabilecektir. Kursumuza seçilemeyen adaylar ise web sitemizi takip ederek Kasım ayında açmayı planladığımız kursumuza veya sonrasında açılacak kurslara katılarak mesleği öğrenerek iş bulmaları sağlanacaktır” diyerek kurs ve mülakatlar hakkında bilgi verdi.