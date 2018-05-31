Konya Ticaret Borsasına ilk mahsul arpa geldi

Geleneksel usulle satışa sunulan arpanın kilogramı 12 TL’den işlem gördü.

2018-19 sezonu hububat alımına duayla başlayan KTB üyeleri, ilk mahsulün satışını Elektronik Satış Salonu’nda geleneksel açık artırma usulü ile gerçekleştirdi. KTB Meclis Başkanı Namık Köklüsoy yılın ilk mahsul arpasını 12 TL fiyatla satın alan Ünkan Tarım Şirketi’nden Hatıp Musa Ünsal ve yılın ilk mahsul arpasını satan Karatay Hayıroğlu Mahallesinden Ahmet Selim Ulusoy’u tebrik etti.

“Arpa rekoltesi artacak”

Namık Köklüsoy, arpa rekoltesinin artacağını ifade ederek, “Öncelikle hasat sezonunun tüm üreticilerimiz, üyelerimiz ve ülkemiz adına bereketli geçmesini diliyorum. Hasat sezonumuz geçen yıla göre on beş gün daha erken başladı. Birçok bölgemizde de durum böyle. Bu yıl hububat rekolte tahminleri buğdayda 20,5 milyon ton, arpada ise bir miktar artışla 7,5 ila 8 milyon ton civarında öngörülmektedir. Hububatta şuan için herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir. Hasat başlangıcında olmamız sebebiyle çiftçilerimizden dane kayıplarının önüne geçmek için zamanında hasat yapmalarını ve bakımları yapılmış hasat makineleriyle hasat yapmalarını istiyoruz. Bu hassasiyet hem çiftçilerimizin hem de tarımsal ekonomimizin faydasına olacaktır. Çünkü hasatta yaklaşık 4 milyar TL tarlada kalıyor. Bu para ekonomimize kazandırılmalı” dedi.

Satış işleminin bitmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. İlk mahsul arpayı satın alan tüccara ve satan çiftçiye Konya Ticaret Borsası tarafından hediyeler verildi.