Konya Ticaret Borsasında tarımın sorunları konuşuldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın başkanlığında Konya Ticaret Borsasında (KTB) düzenlenen toplantıda tarım sektörünün sorunları konuşuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın başkanlığında Konya Ticaret Borsası'nda (KTB) İstişare Toplantısı düzenlendi. Toplantıda tarım sektörünün sorunları ele alındı. Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTB Başkanı Hüseyin Çevik, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcıları Tamer Dağlı, Ahmet Fethan Baykoç, Mahmut Mücahit Fındıklı, Zehra Taşkasenlioğlu, Cengiz Yavilioğlu, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da katıldı. KTB yönetim kurulu ve meclis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda tarım sektörünün geleceği için yeni politikaların geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

KTB Başkanı Hüseyin Çevik, Konya'nın, tarım ve gıda sektörü açısından önemli bir üretim üssü olduğunu belirterek, “Konya 17 milyar TL tarımsal hasılası ve yıllık 400 milyon dolar tarım ve tarıma dayalı sanayi ihracatıyla, gerek sağlanan katma değer gerekse sağladığı istihdam bakımından tarım sektörü, Konya ekonomisi için hayati bir öneme sahiptir. Türkiye'nin öncü firmaları arasında daha çok tarım şirketi yer almaya devam etmektedir. Bu açıdan KTB olarak dünya ölçeğindeki borsacılık faaliyetlerini ülkemize ve şehrimize uyarlamaya; tarımsal ticareti belirli standartlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de tarım sektörünün sorunlarının çözümü noktasında komitelerimizle, üyelerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Lütfi Elvan'ın tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarını ve taleplerini ele alan böyle bir toplantıyı gerçekleştirmesi bizleri son derece mutlu etmiştir” dedi.

Buğday ekim alanlarının daraldığına dikkat çeken Çevik, tarımın sorunlarıyla ilgili şunları dile getirdi: “Buğdayı, kıraç alanların ürünü ya da münavebe ürünü olarak görülmekten kurtarmak, tercih edilir bir ürün haline getirmek gerekmektedir. 8 yıldır 5 Kuruş olan buğday desteğinin geçtiğimiz günlerde 10 Kuruş'a yükseltilmesi nedeniyle Hükümetimize teşekkür ederiz. Fakat bunun bölgesel olarak yeterli yağış altında, sulu/ kurak farklılıklar ve maliyetler dikkate alınarak yeniden ele alınması gerekmektedir. Tarımın iklim şartlarına bağımlılığı azaltılması gerekir. Sürdürülebilir bir verim için belli ilkeler çerçevesinde boşa akan suların sulanamayan alanlara aktarılması için havzalar arasında su transferinin yapılması gerekir. Toplulaştırma kararlılıkla ve hızlı bir şekilde özendirici teşviklerle yapılmalıdır.”

Hayvancılık sektörüne ilişkin ise Çevik, “Hayvancılıkta dişi sığır yetiştiriciliğine daha fazla destek verilmelidir. Et ve canlı hayvan ithalatında yaşanan sıkıntılar, et arzında yaşanan problemler çözüme kavuşturulmalıdır” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan da tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarını ve taleplerini ele almak üzere istişare toplantısını düzenlediklerini belirterek, şunları kaydetti: “Konya tarımda stratejik bir şehrimizdir. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinmektedir. Bu açıdan sektörün sorunlarının çözümü ve taleplerinin yerine getirilmesi ülkemizin gıda güvenliği açısından önem arz etmektedir. Bu sorunların çözüme kavuşturulması ve sektörün daha ileri gitmesi için gerekli tedbir ve kararları almak için çalışıyoruz.”