Konya turizm tanıtım elçileri Ereğli'yi gezdi

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Konya Turizm Tanıtım Elçileri Derneği üyelerini kabul etti. Dernek üyeleri, desteklerinden dolayı Başkan Özgüven'e teşekkür etti.

Tarihi Kervansaray, Hamam, Ulu Cami, Akhüyük, İvriz gibi tarihi ve kültürel değere sahip yerleri gezen dernek üyeleri, Ereğli'nin şehirleşme açısından da örnek bir ilçe olduğunu belirtti. Ayrıca birçok memlekete gittiklerini ama bu samimiyeti, misafirperverliği hiçbir yerde görmediklerini dile getiren dernek üyeleri Başkan Özgüven'e teşekkür etti.

Sanatın ve sanatçının destekçisi olduklarını ifade eden Başkan Özgüven, “Şehrimizin güzelliklerini objektifleriyle kayıt altına alan Konya Turizm Tanıtım Elçileri Derneği üyelerimizi misafir etmekten dolayı çok mutlu olduk. Onlar sanatlarıyla bizim yanı başımızda duran bu cennet şehri resmetmek ve tüm Türkiye'ye tanıtmak amacıyla Ereğlimize geldiler. Onların şehrimiz hakkında dile getirdikleri ve çalışmalarımızla ilgili güzel düşünceleri bizleri daha da mutlu etti. Belediye olarak sanatı ve sanatçılarımızı her zaman destekliyoruz. Onların gözünden görünenlere, fikirlerine değer veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgüven, “Bizler hizmet amacıyla bu görevlerde bulunan, şehrimizi gelecek nesillere daha iyi bir Ereğli bırakmak için çaba gösteren bireyleriz. Makamlar mevkiler gelip geçici, en önemlisi bırakacağımız kalıcı eserler ve modern bir şehirdir. Bu anlamda Ereğlimizi daha değerli hale getirmek için gayretle, sevgiyle, samimiyetle çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada sanatçılarımızın gözüyle takdir görmek, doğru işler yaptığımızı bize bir kez daha gösterdi. Konya Turizm Tanıtım Elçileri Derneği Başkan ve Üyelerimize bu ziyaretlerinden ve güzel düşüncelerinden dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım” dedi.