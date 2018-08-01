Konya UMKE’den tatbikat

Tatbikatta senaryo gereği kayalık alanda mahsur kalan iki kişi halatla aşağı indirilerek kurtarıldı.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü UMKE tarafından Beyşehir ilçesi İskele mevkisinde kurtarma tatbikatı düzenlendi. Yaralamalı vakalarda olay yeri yönetimi, olay yeri güvenliği, arazide kriz anını yönetme, sağlık merkezine hasta nakli gibi konuların ele alındığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Senaryo gereği dağda kayalıklar arasında düşerek yaralanan ve mahsur kalan iki kişi halat yardımıyla kurtarıldı. Kayalıklar arasından alınan yaralı kişiye aşağıya indirilmesi esnasında tıbbi müdahalede bulunulması tatbikatın en zor anı olarak değerlendirildi. Tatbikata AFAD, Karaman ve Aksaray UMKE ekipleri de katıldı.