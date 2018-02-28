Konya, UNESCO 2020 Dünya Kitap Başkenti aday şehri

Konya’nın Unesco 2020 Dünya Kitap Başkenti aday şehri olması ile ilgili yapılan çalışmalar düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna anlatıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen basın toplantısında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın yayıncılıkta çok önemli bir konumda ve ön planda olduğunu belirterek, Konya’nın bu yönüyle Dünya Kitap Başkenti aday şehri müracaatında çok güçlü bir altyapıya sahip olduğuna vurgu yaptı. Başkan Akyürek, “Üniversitelerimizle, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle, belediyelerimizle, odalarımızla, birliklerle, derneklerle, yayın faaliyetiyle uğraşan kuruluşlarımız ve yayın evlerimizle birlikte inşallah 2020 Dünya Kitap Başkenti sıfatını Konyamıza kazandırmak istiyoruz. Bu toplantı, bunun adımının atılmasının bir toplantısı. 2001’de Madrid şehri ile başlayan Dünya Kitap Başkenti sıfatını ülkemize de ilk defa getirme fırsatını bulmuş olacağız. UNESCO nezdinde bu sıfatı kazandığımızda buna yönelik yeni bir eylem planını hayata geçireceğiz. Hükümetimizin ve milletvekillerimizin takip ettiği uluslararası bir kütüphane projesi var. Yine aynı şekilde belediyeler olarak kütüphane ve yayın faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Selçuklu Belediyemizin, Karatay Belediyemizin, Meram Belediyemizin bu konuda çalışmaları var” dedi.

“200 okula 200 kütüphane”

Büyükşehir Belediyesi olarak Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte 100 okula 100 kütüphane hedefi koyduklarını hatırlatan Başkan Tahir Akyürek, söz konusu hedefin aşıldığının müjdesini vererek yeni bir hedef de koydu. Başkan Akyürek, “Sayın Valimizin koordinasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile 100 kütüphane hedefi aşıldı. O zaman yeni bir hedef koyalım; 200 okula 200 kütüphane. İnşallah şehrimizin kültürüne, medeniyetine, gelişimine, tarihine ve tarihi misyonuna çok yakışan faaliyetleri daha da arttırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

“2020 hepimizin ortak hedefi olmalıdır”

Konya Valisi Yakup Canbolat, milletimizin okumaya her zaman önem verdiğini dile getirerek, Konya’nın da tarih boyunca okumaya öncülük eden şehirlerin başında geldiğinin altını çizdi. Vali Canbolat, “Tarihte olduğu gibi bugün de Konyalı hemşehrilerimiz kitaba ve okumaya büyük önem vermektedir. Nitekim TÜİK verilerine göre halk kütüphaneleri kullanıcı sayısı ile Konya, 2 milyonu aşarak Türkiye’de birinci sıradadır. Bu bağlamda şiirin, edebiyatın, sanatın, kültürün ve medreselerin şehri, kadim başkent Konyamız böyle bir unvanı fazlasıyla hak etmektedir. 2020 yılında şehrimizin dünya kitap başkenti ilan edilmesi, hepimizin ortak hedefi olmalıdır” dedi.

“Konya bu konuda güçlü bir altyapıya sahip”

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ise konuşmasında Konya’nın Dünya Kitap Başkenti unvanına layık olduğunu dile getirdi. Oğuz, şunları söyledi: “Konya’nın Dünya Kitap Başkenti olması konusunda son derece isabetli, verimli ve layık bir şehir olduğunu söylemek isterim. 2005 yılında insanlığın sözlü ve yazılı olmayan başyapıtları diye dünyanın 90 eserinden oluşan bir başyapıt ilan olmuştu. Kapağında da sema ayini vardı. Dolayısıyla sema ayini 2005’te insanlığın başyapıtı olmuştu, UNESCO tarafından ilan edilmişti. Aynı törenler 2008’de somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi kabul edildikten sonra insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine kaydedildi. 2008’den bir yıl önce de yani 2007 Mevlana Yılı ilan edildi. UNESCO’da her kim ki barıştan, sevgiden, insanlıktan söz ederse bir biçimde Hazreti Mevlana’ya gönderme yapar. Dolayısıyla Hazreti Mevlana’nın şehri, 5 devasa eseri ile insanlığa çok büyük bir külliyat armağan etmiş, Hazreti Mevlana’nın şehri olmak bile bu şehrin kitap başkenti olmasını güçlendiren bir durum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok dirayetli yönetimi ile çok kısa bir sürede gelişen ve güçlenen UNESCO Öğrenen Şehirler Programı var biliyorsunuz. Konya da öğrenen şehirlerimizden birisidir. Bu bakımdan da Konya’nın bir avantajı var.”

“Dünya kitap başkentliği en çok Konya’ya yakışır”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, kitap üretim miktarları bakımından İstanbul ve Ankara’nın ardından Konya’nın her zaman 3’üncü ya da 4’üncü olduğunun altını çizerek, kütüphaneleri, okulları ve yerel işbirliği ile okuma alışkanlığı bakımından da Konya’nın hep ön planda olduğunu dile getirdi. Turşucu, “Konya’ya Dünya Kitap Başkenti adayı olmak yakışır. Bu, 81 il içinde en çok da Konya’ya yakışır. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, diğer belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın işbirliği ve omuz omuza vermesi, Konya’nın önemini bir kat daha arttırıyor” şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Kitap Başkentliği adaylığının hayırlı olması temennisinde bulunarak, belediye olarak 58 kütüphane ve 360 bin kitap sayısına ulaştıklarını, Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli de “Bizler, Büyükşehir Belediyesi’nin yanındayız ve başkentlik sıfatını alma noktasında bizler de üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız” dedi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Re ktörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, Dünya Başkenti aday şehri olmanın desteklemesi konusunda Konya’da ciddi bir kabul olduğunu belirterek, bunun artırılması konusunda el birliği ile çalıştıklarını dile getirdi.

Konya Sanayi Odası Başkanvekili Veli Tekelioğlu, Konya Ticaret Odası Başkanvekili Hasan Hüseyin Karapınar ve Konya kültürüne büyük katkıları olan Araştırmacı-Yazar M. Ali Uz da Konya’nın UNESCO 2020 Dünya Kitap Başkenti olması için gereken desteği vereceklerini ifade ettiler. Toplantıda Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı da Büyükşehir Belediyesinin kültürel hizmetleri konusunda bir sunum yaptı. Toplantıya belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının, Büyükşehir Belediyesinin ve üniversitelerin yöneticileri, akademisyenler, yazarlar ve basın mensupları katıldı.

UNESCO Dünya Kitap Başkenti unvanı bu yıl Yunanistan’ın başkenti Atina’da, gelecek yıl da Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarja şehrinde.