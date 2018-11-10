Konya Valisi Toprak'tan Derbent ilçesine ziyaret

Konya'nın yeni valisi Cüneyit Orhan Toprak, ilk ilçe ziyaretini Derbent'e yaptı.

Hafta başında görevine başlayan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ilk ilçe ziyaretini Derbent ilçesine gerçekleştirdi. Vali Toprak'ı İlçe Kaymakamı Ayşegül Dalmış, Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar ile birlikte ilçe halkı karşıladı. Ziyarette İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin de hazır bulundu. İlçe hakkında bilgi alan Vali Toprak, daha sonra Aladağ'a kurulması planlanan kayak merkezini yerinde inceledi.

"Derbent'te dünya kayak şampiyonası yapılabilir”

Aladağ'a hayranlığını dile getiren Vali Cüneyit Orhan Toprak, “Konya'ya geldiğimden beri brifingler alıyorum. Böyle bir bölgenin olduğunu öğrendik ve buradaki potansiyeli görüp değerlendirip ona göre çalışmalarımızı yönlendirelim, hızlandıralım amacıyla ilk ziyaretimizi buraya gerçekleştirdik. Benim gördüğüm kadarıyla da biliyorsunuz dünya şampiyonası için 350 kod farkı gerekiyor, burada dünya şampiyonası bile yapılabilir ve arazinin düz olması herhangi bir pist çalışması yapılmasını gerektirmiyor. Ve her kategorideki kayakçımıza hizmet edecek bir potansiyel görüyorum ben burada. Yeni başlayanlardan tutun da en iyi kayakçılara kadar. Kayak merkezi tamamlandığında burası sadece Konya'ya değil Ankara, Aksaray, Karaman gibi yakın iller başta olmak üzere birçok ile hizmet edecektir. Gördüğüm kadarıyla da buranın artıları oldukça fazla. İlçe merkezine çok yakın olması, orman ile iç içe olması, mahalli yöneticilerin bu işe hevesli olması bu yatırımı cazip kılıyor. Tesis tamamlandığı zaman kent ekonomisine de büyük katkı sağlayacak” dedi.

"İhalelerin hızlandırılması için çalışma yapacağız"

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar da, 15 yıldır ilçeye kayak merkezi kazandırılması için uğraş verdiklerini hatırlatarak, “Valimizin kayak yapan bir kişi olması, Hakkari'ye kayak merkezi yapması da bizleri ayrıca bahtiyar etti. Çünkü biz 15 yıldır Aladağ projesi ile uğraşırken Valimizin Konya'ya gelmesi de Konya için önemli. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta bu bölgenin tahsisi için Ankara'da çalışırken, biz de sayın valimizle birlikte buradaki pratik çalışmaların ve ihalelerin hızlandırılması için güzel bir çalışma yapacağız. Bu sezonu Konyamıza sunamadıysak da inşallah gelecek sezonu hem yaz, hem de kış sezonu olarak Konya'mızın ülkemizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.