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02 Haziran 2018 17:56

Konya ve Aksaray’daki kaza anları kameraya yansıdı

Konya ve Aksaray’da meydana gelen kazaların görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.

Konya ve Aksaray’daki kaza anları kameraya yansıdı

02 Haziran 2018 17:56


Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde meydana gelen trafik kazası MOBESE kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kavşak içerisine hızlı giren bir otomobilin kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen iki yayaya çarptığı görülüyor. Yayalardan birinin çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp takla atarak yere düştüğü görüntülere yansıdı. Aksaray’da meydana gelen kazalar da ise Şehitlik Makas’da bulunan kavşakta iki otomobilin çarpışmasıyla kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında yürüyen yayalara çarptığı kaydedildi. Görüntülerde yine Aksaray’da belediye kavşağında iki otomobilin ve bir ticari aracın karıştığı kaza kameralara yansıdı.




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