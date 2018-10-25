Konya ve Karaman'da Nasreddin Hoca ile ilgili konferanslar

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri etkinlikleri kapsamında Konya ve Karaman'da konferanslar düzenlendi.

Akşehir Belediyesi tarafından Nasreddin Hoca'yı anmak, onu gelecek nesillere daha iyi aktarmak, bilge kişiliğini, ulemalığını anlatabilmek ve onu tüm dünyaya daha iyi tanıtabilmek amacıyla düzenlenen Nasreddin Hoca Anma Günleri etkinlikleri kapsa mında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinde (KMÜ) düzenlenen konferansa; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr .Birol Üner, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Cahit Suci, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansta bir açılış konuşması yapan Akşehir Belediye Başkanı Akkaya, 59 yıldır uluslararası boyutta Nasreddin Hoca Şenlikleri yaptıklarını ancak şenlikler kapsamında yapılan faaliyetlerde daha çok Nasreddin Hoca'nın mizah yönünün alındığına dikkat çekti. Başkan Akkaya, “Üç yıldır anma günleri düzenliyoruz. Aslında Nasreddin Hoca'mız mizahı bir eğitim metodunda sanat olarak kullanıyor, araç olarak kullanıyor. Bu anma günleri ile hocamızın İslam alimi yönünü, kültür yönünü, bilgeliğini öne çıkaralım istedik. Anma günleri etkinlikleri kapsamında ülkemizin 81 il ve ilçesini içine alan Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışmasını da yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde bir proje, bir protokol yaparak bakanlığımızın da desteği ile şu anda Nasreddin Hocamızın diyarı Akşehir'de bütün illerimiz geldi ve bölge finallerimiz devam ediyor. Cuma günü inşallah Türkiye finaliyle azımsanmayacak bir ödülle de Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü seçmiş olacağız. Miniklerimize de şimdiden bir tohum ekerek Nasreddin Hoca'yı tanıtmış olacağız. Onlar da inşallah hayatlarında Nasreddin Hoca'nın o fıkralarından beslenerek hayatında o güzel değerlerimizi ve Anadolu'muzun Türk İslam kültüründeki değerleri öğrenmiş olacaklardır” dedi.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ise, konferansın iyi bir şekilde geçmesini diledi. Konferansta; Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık “Klasik Türk Edebiyatında Nasreddin Hoca”, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu “Nasreddin Hoca'nın Hayatına Yeni Bir Bakış: Belgeler, Bilgiler, Yorumlar”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Berat Alptekin “Nasreddin Hoca ve Türk Dünyasındaki Torunları” konulu sunumlarını yaptı.

Nasreddin Hoca Anma Günleri etkinlikleri kapsamında Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) de bir konferans verildi. NEÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonundaki programda konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Nasreddin Hoca'mıza vefatının 734. yıl dönümünde Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Hocamız fıkralarını bize miras bırakmış. Nasreddin Hoca'mız fıkralarında insanlara pozitif düşünmeyi aşılamış, doğruya yönelmeyi aşılamış, umut kaynağı olmuş ve birçok yanlış giden olaylara da edeplice incitmeden farkındalık oluşturarak konuları uygulamış ve onları yanlışlardan uzak tutmuştur. Biz bıraktığı eserlere önem vererek bu anma günlerini yapıyoruz” dedi.

Konferansta; Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Saim Sakaoğlu Nasreddin Hoca'nın Hayatına Yeni Bir Bakış: Belgeler, Bilgiler, Yorumlar”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Berat Alptekin “Nasreddin Hoca ve Türk Dünyasındaki Torunları”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Edebiyat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ayva “Nasreddin Hoca'nın Hayatından Önemli Çizgiler” konulu sunumlar yaptı.