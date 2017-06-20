Konya Vergi Dairesi Başkanlığı’ndan KONESOB’a teşekkür

Kurum adına teşekkür belgesini, Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan’a takdim etti ve taksit hatırlatma kampanyasına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan’ın makamında gerçekleşen ziyarette Konya Vergi Dairesi Grup Müdürü Eyüp Yılmaz ve KONESOB Başkanvekilleri Ahmet Çal ve Süleyman Yılmaz da hazır bulundu. Konya Vergi Dairesinin kendisine takdim ettiği teşekkür plaketini alan KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, "Böyle bir teşekkür plaketini almaktan onur ve gurur duyduk. Konyalı hemşehrilerimiz ve esnaf kardeşlerimiz her türlü ekonomik zorluğa rağmen vergisini ödemiş, ödemeyen vatandaşlarımızda devletimizin çıkardığı yapılandırma ve taksitlendirme imkanlarından yararlanarak vergi borcunu ödeme yoluna gitmiştir. Konya Vergi Dairesi Başkanımızın huzurunda tüm Konyalı esnaf kardeşlerime ve üyelerimize teşekkür ediyor ve bu belgeyi 84 Meslek Odamız ve 55 bin üyemiz adına alıyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7020 sayılı kanun hakkında da KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan ile görüş alışverişinde bulunarak bilgilendirme yaptı.