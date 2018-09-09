Konya yemekleri Meram’da yarışacak

19 Eylül günü yapılacak ödüllü yarışma için son başvurular 17 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.

Meram Belediyesi Kültür Müdürlüğünden yapılan açıklamada ödüllü yarışmaya katılımın ücretsiz olduğu kaydedildi. Yarışmaya, Meram, Selçuklu, Karatay ilçelerinin sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş ve profesyonel olarak aşçılık yapmayan herkesin katılabileceği kaydedilen açıklamada ayrıca şu görüşlere yer verildi: “Yarışma; çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç dalda gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılanlar, çorba dalında; bamya çorbası, ana yemek dalında; patlıcan orta yemeği, tatlı dalında ise sac arası ile yarışacaktır. Yarışmacılar sadece bir kategoriden yarışmaya katılabileceklerdir. Yapılan yemekler en az sekiz kişilik olacaktır. Yarışma için hazırlanan ürünler jürinin değerlendirmesinden sonra halka ücretsiz olarak ikram edilecektir."

Açıklamada, başvuru yerleri ve ayrıntılı bilgi için 325 03 22 ve 350 00 00 telefonlarından bilgi alınabileceği bildirildi. Ayırıca yarışmaya Bacıyan-ı Meram Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Merkez: Yorgancı Mahallesi Dutlu Caddesi Numara 111 Meram/Konya, Augustus Şubesi: Şeyh Sadrettin Mahallesi Alay Caddesi Numara 8 Meram/Konya ve www.meram.bel.tr adreslerinden de başvuru yapılabilecek.