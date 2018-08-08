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08 Ağustos 2018 11:48

Konya yeni YHT Garı 100 günlük eylem planında

Konya’nın yeni Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı içerisinde yer aldı.

Konya yeni YHT Garı 100 günlük eylem planında

08 Ağustos 2018 11:48

Tren garı inşaatındaki çalışmalar havadan görüntülendi.


Konya’nın yeni YHT Garı inşaatı merkez Selçuklu ilçesi Eski Buğday Pazarının yerinde devam ediyor. Yapım ihalesi Temmuz 2016 tarihinde yapılan, sözleşme bedeli 68 milyon lira olan Konya YHT Garı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planı içinde yer aldı. Ankara, Eskişehir Yüksek Hızlı Tren hatları ile Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice, Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişehir-Antalya Hızlı Demiryolu hatlarının toplama ve dağıtım garı olması planlanan YHT Garının inşaatı hızla ilerliyor. Demiryolu trafiğinde önemli bir geçiş güzergahı olacak olan Konya YHT Garı açılış için gün sayıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladığı konuşmasında "Konya Yüksek Hızlı Tren Garını hizmete sunuyoruz" ifadelerine yer verirken, YHT Garı inşaatındaki çalışmalar havadan görüntülendi.


YHT garı inşaatındaki çalışmaların yanı sıra Yeni Hızlı Tren Garı’nın çevresinde de yıkım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.




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