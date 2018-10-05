Konya Zabıtası fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor

Bu kapsamda Zabıta ekipleri marketlerde ve çeşitli iş yerlerinde denetimler yaparak usulsüzlük karşısında hem vatandaşı hem de dürüst esnafı koruyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen fiyat artışına gidenlere yönelik sıkı denetimler yapıyor. Son aylarda vatandaşın haksız fiyat artışlarına yönelik artan şikayetleri üzerine çalışmalarını sıklaştıran zabıta ekipleri, özellikle günlük tüketimi yoğun olan ürün satışı yapan işletmeleri denetleyerek, bu ürünlerin geçmişe ve bugüne ait fiyatlandırılmasını kontrol ediyor. Piyasa şartları dışında davranan işyerleri hakkında tutanak tutan ve ceza kesen Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimlerde esnafların ruhsat belgelerini ve satılan ürünlerin sağlık acısından uygunluğunu da kontrol ediyor.

Konya İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir ve ilçe zabıta ekipleriyle birlikte gerçekleştiren denetimlerde hem tüketicilerin hem de dürüst esnafın ve tüccarın haksız rekabet eden fırsatçılara karşı korunması amaçlanıyor.