Konya’da ‘10. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu’ başladı

Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu’ başladı.

Bir otelde düzenlenen sempozyumda konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hatalıkları Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Aygen, “Hepatit C hastalığı, Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğeri tutan bir enfeksiyon hastalığıdır. Karaciğerde ilerleyici iltihabın oluşması sonucunda kronik hepatit bir diğer adıyla müzmin hepatit ilerleyen dönemlerde siroz ve karaciğer kanseri gibi komplikasyonlara yol açabilen bir hastalık. Müzmin hepatit dediğimiz durum vakaların yaklaşık yüzde 75 ila 85’inde gördüğümüz durumdur. Bu vakalarda ilerle yen dönemlerde yaklaşık 20 yıl içerisinde yüzde 10 ila 20 oranında karaciğer sirozu ve sirotik olgularda da yıl içerisinde yüzde 1 ila 5 gibi karaciğer kanseri gelişme olasılığı olan bir hastalık. Önemli olan bu hastalıkla ilgili farkındalığın olması ve risk gruplarının mutlaka ve mutlaka taranması gerekir. Çünkü bugün tüm dünyada etkili kabul edilen direk etkili ajanlar dediğimiz ilaçların bir grubu ülkemizde geri ödeme kapsamında ve günümüzde kronik Hepatit C artık tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bunun toplumda mutlaka yayılması ve halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması gerekiyor” dedi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği çalışmaları hakkında bilgi veren Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hatalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Neşe Demirtürk, "Viral Hepatit Çalışma Grubu, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin çalışma gruplarında bir tanesi. Ülkemizde viral hepatitler ile ilgili farkındalığın artması, hekimler arasında bilgilerin daha aktif bir şekilde yayılabilmesi, bu hastalığın yeni tanı ve tedavi seçeneklerinin hekimler arasında bilgilendirilebilmesi için birçok faaliyete imza atan çalışma grubu. Birçok eğitim faaliyetleri, halkı bilgilendirme toplantıları ve bu arada bilimsel yayınlarda yapılıyor. En son da direk etkili anti viral ilaçların ülkemizde ki kullanımı ile ilgili tüm ülkemizden enfeksiyon hastalıkları hekimlerinin tedavi verdikleri hastaların bilgilerinin bize ilettiği bir çalışma yaptık. Bu çalışma da bin 370 tedavi edilen hastaya ulaştık. Başarı şansımız da yüzde 96 ila 100’ e ulaştı. Bu tedaviler eğer hastaya ulaşabilirse gerçekten çok etkin sonuçlanan tedaviler. Bizde Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Viral Hepatit Çalışma Grubu olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda birçok toplantı düzenleniyor. Bunlardan en sonuncusu şuan Konya’da gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Prof. Dr. Onur Ural, Türk Klinik ve Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin Konya’da 10. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu düzenlediğini belirterek, “Türk Klinik Ve Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Derneğinin bir hepatit çalışma grubu Konya’da ‘ 10. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu’ düzenliyor. Bu sempozyum düzenli aralıklarla her yıl tekrarlanıyor. Bu toplantıya 128 katılımcı var. 45 kişi oturum başkanı ve konuşmacı olarak katılmakta. 7 farklı konu başlığında 14 farklı olgu tartışılmakta. Buradaki konular viral hepatitlerde akut olgular, kronik ya da müzmin olgular nasıl gelişmekte, yenilikler neler? Tanı yöntemleri ve yeni tedavi yöntemleri. Farklı yerlerden katılan enfeksiyon hastalıkları klinik mikrobiyoloji uzmanlarının farkındalığını artırmak, bilgilerini tazelemek için yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

‘10.Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu’ 13 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.