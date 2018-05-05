Konya’da 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması başladı

Uluslararası Öğrenci Buluşması başladı.

Konya’da eğitim gören 95 farklı ülkeden yaklaşık 4 bin öğrenci, kültürlerini tanıtmak için Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneğinin organize ettiği 11. Uluslararası Öğrenci Buluşmasında bir araya geldi. Bu yıl “Dünya 5’ten Büyüktür” sloganıyla Kılıçarslan Şehir Meydanında düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın İstanbul’dan sonra Anadolu’da en uzun süre başkentlik yapmış şehir olduğunun altını çizerek, “800 yıl öncesinden başlayarak Anadolu’nun kalbinde hoşgörünün, bilimin, ilmin merkezi olan bir şehir. İmkan olsa 800 yıl öncesine gitsek, bu meydanda birçok farklı kültürden, ırktan insanın dolaştığına şahitlik ederiz. Hazreti Mevlana’nın da ilmi yolculuğunun sonunda Konya’ya gelmesinin bir nedeni de budur. Bugün şehrimizin yine böyle güzelliklere ev sahipliği yapıyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün Konya, 95 ülkeden 4 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Öğrencilerimizin burada bulunmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün Konya Meydanı hakikaten çok güzel, çok renkli. Bütün Konya’yı bugün ve yarın Kılıçarslan Şehir Meydanına bekliyoruz” dedi.

“Tanırsak kardeş olabiliriz, tanırsak paylaşabiliriz” diyen Başkan Uğur İbrahim Altay, konuşmasını şöyle tamamladı: “Birbirimizi başkalarının söylediğiyle değil de göz göze yüz yüze tanırsak aramızdaki dostluk köprüleri güçlenir ve birbirimize daha güçlü sarılırız. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Dünya şu anda güçlüler ve güçsüzler, zenginler ve fakirler olarak ayrılmış durumda. Buna itiraz eden bir liderimiz var. Bugün de bu sloganı kullanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyoruz.”

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ise, Konya’nın 800 yıldır eğitimin, ilmin ve bilimin merkezi olduğunu dile getirerek, “Bu şehirde o günün medreseleri, üniversiteleri inşa edilmiş. Bugün bu şehirde 150 bin öğrenci var. Dört üniversite vardı, 5’inci üniversitenin de kurulma kararı çıktı. Bu şehir çok daha fazlasını bağrına basacak bir potansiyele sahip. Onun için kalbimiz ve gönlümüz dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimize açık” şeklinde konuştu.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Ali Arıkmert de hem dernek üyelerine organizasyon kabiliyeti kazandırmak hem de Konyalıları şehirlerindeki uluslararası öğrencilerin varlığından haberdar etmek amacıyla bu organizasyonu düzenlediklerini kaydetti. İki Doğu İki Batı Derneği Başkanı Murat Aslan ise 2010 yılından beri başka ülkelerden eğitim için Konya’ya gelen yabancı öğrencilerle ilgilenip onlara ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, bu sayede güzel kardeşliklerin kapısını araladıklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, dernek yöneticileri ve öğrenciler, organizasyonun açılış kurdelesini hep birlikte kesti. Protokol üyeleri ve davetliler daha sonra öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtmak için kurdukları stantları gezerek bilgi aldı. Başkan Altay, programda öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti. Öğrenciler, iki gün boyunca 11. Uluslararası Öğrenci Buluşması sayesinde kültürel eşyalar, yöresel folklor gösterileri ve mutfak kültürlerini Konyalılara tanıtma imkanı bulacak.