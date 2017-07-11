Konya’da 15 Temmuz anma etkinlikleri başladı

Etkinlikler kapsamında Konya Şehitliğinde düzenlenen programda protokol mensupları, sivil ve askeri erkan ile şehit aileleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlikteki program Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla tamamlandı. Etkinlikler Mevlana Meydanında devam ederken burada açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, çok sayıda programla 15 Temmuz şehitlerini andıklarını söyledi. Halkın bilinçlenmesi ve bir daha böyle olayların yaşanmaması için bu tür çalışmaların son derece önemli olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, “Özellikle 15 Temmuz akşamı bütün Konyalı hemşehrilerimizi Mevlana Meydanına davet ediyoruz. Sabaha kadar sürecek etkinlikte hem 15 Temmuz şehitlerimizin hatıraları yaşatılacak, hem de günün mana ve önemine ilişkin program icra edilecek. Cumhurbaşkanımızın da bütün meydanlara hitabı burada gerçekleştirilmiş olacak” şeklinde konuştu.

Vali Yakup Canbolat da, Cumhurbaşkanlığının himayesinde Konya’da 15 Temmuz’un unutulmaması ve hatırlanması amacıyla etkinlikler düzenlendiğini vurgulayarak, “15 Temmuz’u hiçbir zaman hiçbirimizin unutmaması, hepimizin hafızalarda canlı tutması gerekir. Biz 250 tane şehidimizi ve binlerce gazimizi unutmayacağız. 15 Temmuz bu vatana, bu millete yapılmış hain bir girişimdi. Milleti yok etmeye yönelik bir girişimdi. Bunu bu millet affetmeyecek. Cumartesi günü Mevlana Meydanında yapılacak 15 Temmuz demokrasi nöbetine tüm Konya halkımızı bekliyoruz” dedi.

“15 Temmuz’u unutmayacağız”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise 15 Temmuz’un tarihimizde önemli bir yer tutacağını belirterek, “15 Temmuz’un iki yönü var. Madalyonun bir yönü asrın ihaneti, asrın işgal girişimi, öbür yanı milletimizin zaferi, demokrasinin zaferi. Bu hafta boyunca milyonlarca hatmi şerifler, mevlidi şerifler okunacak. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. 15 Temmuz milletimiz açısından zafer olarak, millet düşmanları için de hezimet olarak akıllarda kalacak” diye konuştu.