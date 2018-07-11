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11 Temmuz 2018 14:25

Konya’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarının 16.

Konya’da 15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz

11 Temmuz 2018 14:25

00-06.00 saatleri arası ücretsiz hizmet vereceğini duyurarak tüm Konyalıları 15 Temmuz akşamı Mevlana Meydanı’ndaki programa davet etti.


Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvaylar 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde ücretsiz olarak hizmet verecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin Anadolu topraklarının görmüş olduğu en büyük ihanetlerden biri olduğunun altını çizerek, aziz Türk milletinin bu ihanete karşı birleşerek tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde bir kahramanlık destanı yazdığını vurguladı. 15 Temmuz’un ikinci yıldönümünde tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da gün boyu çeşitli programlar düzenleneceğini kaydeden Başkan Altay, hain darbe girişiminin ve darbeye karşı Türk milletinin zaferinin yıldönümü olan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde saat 20.00’da Mevlana Meydanı’nda başlayacak ve sabaha kadar devam edecek programlara herkesi davet etti. Programa katılacak Konyalıların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları için 15 Temmuz günü toplu ulaşımda ek seferler konulduğunu, tramvayların yanı sıra otobüslerin de ana arterlerde sabaha kadar hizmet vereceğini kaydeden Altay, ulaşımın 16.00-06.00 saatleri arası ücretsiz olacağını ifade etti.




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