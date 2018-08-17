Konya’da 17 Ağustos Marmara Depremi unutulmadı, unutturulmadı

Gedavet Parkındaki Afetlere Karşı Farkındalık etkinliği akşam saatlerinde başladı. Etkinlikte, 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde vefat edenleri anma programında tüm Konya halkına Türk Kızılayı ile birlikte doğal afetler hakkında bilgi verilerek broşür dağıtımı yapıldı. Program esnasında halkın deprem konusunda farkındalığının sağlanması amacıyla 17 Ağustos gecesi yaşanan olayların anlatıldığı fotoğraf sergisi açıldı ve tek kişilik "Sesimi Duyan Var mı?" isimli kısa tiyatro gösterisi sahnelendi.

Etkinlikte konuşan Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) İl Müdürü Yıldız Tosun, “Bu depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetmiştir. Türkiye için büyük bir üzüntüdür, büyük bir acıdır. Tüm ülkemizde AFAD başkanlığımız tarafından gece saat 03.02’ye kadar etkinliğimizde kişilere, topluma afeti öğretmek ve afeti yaşam kültürü haline getirebilmek için bir farkındalık oluşturmak amacındayız. Bu gece çocuklarımıza tiyatro, eğitim ve canlı olarak deprem öncesinde, deprem anında insanlar neler yapmalı, nasıl davranmalı, doğru davranış şekilleri nelerdir, işte biz de bu soruların cevaplarını burada öğretiyoruz” şeklinde konuştu.

Deprem saati olan 03.02’ye kadar süren etkinlik 17 Ağustos Depreminde vefat edenlere dua edilmesiyle sona erdi.