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19 Eylül 2017 12:35

Konya’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi

Konya’da 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle anma programı gerçekleştirildi.

Konya’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi

19 Eylül 2017 12:35


Atatürk Anıtında düzenlenen program, anıta çelenk sunulmasıyla başladı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buğur yaptığı konuşmada, "Vatan için canını ortaya koyan, milletini ve ülkesini karşılıksız seven gazilik onuruna erişen kahramanların şeref günüdür. Bugün gazi olmanın gururu bir kez daha coşku ile yaşıyoruz. Sizler Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Sergilediğiniz kahramanlık, cesaret ve fedakarlıkla Türk milletine her zaman güç ve ilham kaynağı oldunuz. Sizler milletin, bayrağın ve bağımsızlığın ne denli paha biçilmez değer ve bu değerler uğruna neleri göze alabileceğinizi gösterdiniz. Sizler için yapılan her şey bu eşsiz hizmetlerinizin ve fedakarlıklarınızın bir karşılığı veya bir bedeli olamaz’’ ifadelerini kullandı.


Gaziler adına Gazi Osman Olgunçelik’in şiir okuması ile devam eden program, Hava Savunma Üsteğmen Emrah Bayrı tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşması ile sürdü. Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, protokol mensupları gaziler, askeri ve sivil erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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