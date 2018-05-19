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19 Mayıs 2018 12:19

Konya’da 19 Mayıs kutlamaları

Konya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Konya’da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs 2018 12:19


Anıt Alanında düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Ömer Ersöz, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gençlik yürüyüşü yapıldı. Protokol ve törene katılanlar Kültür Park’a kadar kortej eşliğinde yürüdü. Buradaki programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, ”Bir milletin yeniden dirilişine vesile olan aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin başlangıcı olan bu günü Atatürk, Türk gençliğine armağan etmiştir. Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim sözüyle de güçlü olmanın sadece bedensel olarak değil ahlaken de önemine dikkat etmiştir. 2023, 2053, 2071 hedefleri olan ülkemizin geleceğinin teminatı sevgili gençler; Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın lider ülkeleri arasında yerini almak için üreten, araştıran, teknolojiyi takip eden ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için çok çalışan çabalayan gençler olmak yolunda ilerlerken bizi biz yapan tarihimizi, değerlerimizi, kültürümüzü de asla unutmamalıyız” şeklinde konuştu.


Halk oyunları ve tekvando gösterileriyle devam eden program, uluslararası müsabakalarda dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.


Programa Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Albay İsmet Cansaran, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.




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