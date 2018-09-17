Konya'da 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı başladı

Konya'da 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı başlarken, 449 bin 843 öğrenci ders başı yaptı.

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası münasebetiyle Meram İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulunda program düzenlendi. Programa, Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, protokol mensupları, veliler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının herkese hayırlı olmasını dileyerek, "Velilerimizin beklentilerini karşılayacak ve milletimizin ümitlerini yeşertecek bir sezon olsun. Bu vesileyle devlet ve milletimizin imkanlarıyla yetişen, vatan ve milletine olan borcunu unutmayan, mesleğine aşkla sarılan, ümidini diri tutan, sınıfa girdiği andan itibaren sevgi ve şefkat sunan, öğrencilerinin gönlüne ve kalbine hitap ederek işini şevkle yapan tüm yönetici ve öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. Konya'mızda resmi ve özel olmak üzere 2 bin 686 okul ve kurumumuzda, 449 bin 843 öğrencimiz ve 32 bin 14 öğretmenimiz ders başı yapacaklardır" dedi. Vali Yakup Canbolat da, yeni eğitim-öğretim döneminin öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

Programda, öğrenciler halk oyunları gösterilerini sergilerken, şiirler okundu. Protokol mensupları daha sonra sınıflarında öğrencilerle sohbet etti.