Konya’da ‘2018 Yılı Konya Egzersiz Faaliyetleri’ etkinliği düzenlendi

Konya Atatürk Stadyumunda başlayan etkinlikte konuşan Konya Valisi Yardımcısı Fazlı Akgün, astım ve diyabet hastası olan çocukların ailelerine büyük görevler düştüğünü belirterek, sağlık çalışanları ile diyalog içinde olunması gerektiğini ifade etti. Akgün, “Bugünkü programın tek amacı bu konuda bir farkındalık yaratmak. Bu çocuklarda spor yapabilecek düzeylere geleceklerdir. Bu çocuklar sosyal yaşama katılacaklar. Hiçbir fark olmadan bu toplum bilinci içerisinde toplumdaki yerlerini alacaklardır. Kimdir? Bu çocuklar diyabet rahatsızlığı olan gençlerimiz. Alerjik bronşit rahatsızlığı olandır. Bu konuda hekim ve aileler büyük görev düşüyor. Yeter ki aileler olarak hiçbir zaman hekim arkadaşlarımızla, sağlık müdürlüğündeki görevliler ile diyaloğumuzu kesmeyelim” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, gerçekleştirilen etkinlikte uzman hekim ve antrenörler ile diyabet ve astım hastası olan çocuklara yol gösterileceğini ifade ederek, “Kronik hastalıklar bir kader değildir. Biz diyabetli ve astımlı çocuklarımızın sosyal hayata adaptasyonları arkadaşları ile spor yapabilecekleri bugün uzman ekipler gözetiminde ve danışmanlığında göstermek istiyoruz. Değişik istasyonlarımızda diyabet ve endokropi uzmanı çocuk kardiyoloji uzmanı ve çocuk alerji uzmanı hekimlerimizin eşlğinde ve ilgili danışmanlar ile beden eğitim öğretmenlerimiz ile birlikte bu çocuklarımız belli sporları yapabileceklerini ve hayatları boyunca bu sporları yapabileceğini göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“Astım hastası olmam spor yapmamı tekvando yapmamı engelleyemez”

Astım hastası olan ve tekvando ile ilgilenen 11 yaşındaki Ali Kemal İpek, astım hastası olmasının spor yapmasın engel olmadığını vurguladı. İpek, “Ben epeyden beridir spor yapıyorum. Sporu bırakmayacağım. Astım hastası olmam spor yapmamı taekwando yapmamı engelleyemez. Spor yaparak sağlığımı kontrol edebilirim” dedi.

Programa destek vermek amacıyla katılan eski Galatasaraylı Ergün Penbe, insanın içindeki yaşama ve istek arzusuna vurgu yaparak, “Spor her alanda her şeyde güzel. Yani hasta insanlarında spor yapabileceğini biliyoruz. Yeter ki içindeki o istek ve yaşama arzusu olsun. Bunu başarabilen insanlar mutlu oluyor. Biz onlara destek vermek amacıyla geldik. Onlara destek verebilmişizdir inşallah. Çünkü onlar bizim için önemliler. Biz hayatı seviyoruz, çocuklarımızı seviyoruz. Yeter ki onlar mutlu olsunlar başarılı olsunlar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemi için düzenlenen gösteri ve oyunlar sergilendi. Programa Konya Valisi Yardımcısı Fazlı Akgün, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, davetliler ve öğrenciler katıldı.