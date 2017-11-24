Konya’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı

Mevlana Kültür Merkezinde Güzel Sanatlar Lisesinin gerçekleştirdiği müzik ve tiyatro gösterimi izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen törende konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, öğretmenler gününü en içten duygularla kutladığını belirterek, “365 gününü ve gününün her bir saatini eğitime adayan memleketine ve tüm insanlığa faydalı bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan elleri öpülesi öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Devlet ve milletimizin yücelmesi için çaba gösteren her insanın ardında muhakkak bir öğretmen vardır. İnsanlara hayatlarında dönüm noktası olarak nitelendirdikleri zaman dilimlerinde ki kahraman, açıktan veya gizli olarak bir öğretmendir. Onların yol göstericiliği, rehberliği, irfan ve sevgiyle kuşattıkları ilimlerini aktarmaları başımızı okşamaları gözlerimize bakmaları hayatımızda hep büyük ufuklar açmıştır. Biri birinden daha kıymetli öğretmenlerin yetiştirdiği isimler geçmişte olduğu gibi bugünde ülkemizi dünyanın en yetkin, güçlü ve söz sahibi ülkelerinden biri haline getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Program görevlerine yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile devam etti. Program il düzeyinde öğretmenler, lise ve ortaokul öğrencileri arasında yapılan ödüllü şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğretmenler ödüllerini takdim edilmesi ile devam etti. Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi Müzik öğretmenlerinin hazırlamış oldukları “Son Ders” isimli müzikali izleyenlerin beğenisine sunulurken, öğretmenlik görevi yaparken şehit düşen öğretmenler unutulmadı.

Mevlana Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa, Konya Başsavcısı Bestami Tezcan, Konya Milletvekili Hüsniye Erdoğan, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, konya il Milli Eğitim Müdür Mukadder Gürsoy , askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program daha sonra Alaeddin Keykubat İmam Hatip Ortaokulunda açılan İl Eğitim Tarihi Müzesi açılışına geçilmesiyle devam etti. Açılışa Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Angı katıldı. Protokol üyelerinin müzede bulunan eserleri inceledi.